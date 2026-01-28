La formación política Podemos ha salido al paso de la última polémica sobre la regularización anunciada por el Gobierno, destacando la limitada participación de la vicepresidenta Yolanda Díaz en el proceso. Según los morados, la propia marginalización de Díaz evidencia la necesidad de sus propuestas y refuerza el protagonismo de Podemos en la agenda social.

“Celebramos que nuestras iniciativas marquen la diferencia incluso cuando otros intentan relegarlas”, aseguraron fuentes del partido, subrayando que la regularización de ciertos colectivos es una victoria atribuible a la presión de Podemos.

Por su parte, Sumar ha optado por una narrativa distinta, restando relevancia a la influencia del partido morado en la redacción del real decreto. La coalición ha reivindicado su propio papel en la elaboración de la normativa, aunque sin dejar de reconocer el debate generado por la propuesta de Podemos.

El contraste entre ambas formaciones refleja la pugna política interna en torno a la autoría y el impacto de la medida, mientras los colectivos afectados esperan ahora su implementación efectiva.