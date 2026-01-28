El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), personado como acusación popular, ha pedido al juez encargado del ‘caso Montoro’ que reactive ciertas investigaciones que considera “absolutamente necesarias” para el avance del proceso judicial. La causa mantiene imputado al exministro de Hacienda durante el gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro.

En su escrito, los socialistas subrayan la importancia de continuar con las diligencias pendientes para esclarecer posibles irregularidades vinculadas a la gestión del exministro. Además, el PSOE ha decidido unir esfuerzos con la Fiscalía para impulsar el sumario y asegurar que la investigación avance de manera efectiva.

El ‘caso Montoro’ sigue abierto desde que se iniciaran las pesquisas sobre la supuesta comisión de delitos relacionados con su gestión en el ministerio, generando una fuerte atención mediática y política. La petición del PSOE refleja la intención de mantener la presión judicial sobre los hechos investigados y garantizar que se esclarezcan todas las circunstancias del caso.

El juez deberá ahora valorar la solicitud y decidir si ordena la reactivación de las diligencias requeridas por la acusación popular.