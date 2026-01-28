

Tras el reciente accidente ferroviario en Adamuz, el Partido Popular ha intensificado sus declaraciones, sugiriendo que la tragedia refleja “una especie de revancha por la DANA” que afectó a distintas zonas del país meses atrás.

Los periodistas de EL PAÍS, Javier Casqueiro y Virginia Martínez, destacan que este cambio de discurso llega tras el levantamiento del luto oficial y contrasta con la reacción del partido ante otros accidentes, como el ocurrido en Angrois.

Analistas políticos señalan que el PP busca visibilizar una supuesta negligencia en la gestión de riesgos y presionar al Gobierno para adoptar medidas más estrictas en seguridad ferroviaria y prevención de desastres naturales.

Mientras continúan las investigaciones sobre las causas exactas del accidente de Adamuz, el debate sobre la responsabilidad institucional y la prevención de riesgos vuelve a cobrar protagonismo.