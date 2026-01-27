El Open de Australia entra en su fase decisiva. Tanto el cuadro masculino como el femenino ya cuentan con sus cuatro mejores jugadores, que lucharán por un billete a la gran final del primer Grand Slam de la temporada.

Carlos Alcaraz ha alcanzado por primera vez las semifinales del torneo australiano tras una sólida victoria ante Álex de Miñaur. El número uno del mundo se impuso por 7-5, 6-2 y 6-1 en un partido que se prolongó durante 2 horas y 15 minutos, mostrando un nivel cada vez más alto conforme avanzaba el encuentro.

En la antesala de la final, el tenista español se medirá a Alexander Zverev. El alemán, actual número tres del ranking ATP, accedió a semifinales tras derrotar a Learner Tien, campeón de las Next Gen ATP Finals, por 6-3, 6-7(5), 6-1 y 7-6(3).

Alcaraz y Zverev mantienen una rivalidad muy equilibrada: se han enfrentado en 12 ocasiones, con seis victorias para cada uno. El último precedente cayó del lado del murciano, que se impuso en las semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati.

La otra semifinal masculina saldrá de los vencedores de los cruces entre Novak Djokovic y Lorenzo Musetti, y Jannik Sinner frente a Ben Shelton. Un posible duelo entre Djokovic y Musetti evocaría las semifinales que ambos disputaron la pasada temporada en Roland Garros y Wimbledon.

En el cuadro femenino, Aryna Sabalenka continúa firme en la defensa de su título tras superar con claridad a Iva Jovic en cuartos de final por 6-3 y 6-0. Su próxima rival será Elina Svitolina, que eliminó a Coco Gauff con un contundente 6-1 y 6-2.

La segunda semifinal femenina se definirá tras resolverse los encuentros entre Iga Swiatek y Yelena Rybakina, y el choque estadounidense entre Jessica Pegula y Amanda Anisimova.