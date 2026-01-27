La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado nueva documentación en el marco de la investigación que afecta al despacho Equipo Económico y al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. La petición forma parte de una ampliación de diligencias que busca esclarecer posibles irregularidades vinculadas a este caso.

La fiscal encargada del procedimiento, Ana María García Cerdá, ha solicitado al juzgado una prórroga de seis meses para continuar con la investigación, que se inició en el año 2018. Según fuentes judiciales, la ampliación permitiría analizar con mayor detalle la información adicional requerida y completar las actuaciones pendientes.

La causa se centra en las actividades de Equipo Económico, consultora fundada por Montoro antes de asumir responsabilidades ministeriales, y en su posible relación con decisiones adoptadas durante su etapa al frente del Ministerio de Hacienda. Hasta el momento, ni el exministro ni el despacho han sido imputados formalmente en el procedimiento.

El juzgado deberá decidir ahora si autoriza la ampliación del plazo solicitada por Anticorrupción, lo que permitiría continuar con la recopilación y el análisis de la nueva documentación solicitada.