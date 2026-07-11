La vigente campeona del mundo mide sus fuerzas ante la sorprendente selección helvética en la madrugada de este domingo, en un encuentro adscrito a la ronda eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA que se podrá seguir en directo en España a través de La 1 de RTVE y la plataforma DAZN.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su fase definitiva con la celebración de los cuartos de final, una ronda caracterizada por un calendario exigente y márgenes mínimos de error para las selecciones aspirantes al título. El Arrowhead Stadium de Kansas City, recinto habituado a albergar los partidos de los Kansas City Chiefs de la NFL y que ha sido rebautizado oficialmente como Kansas City Stadium para el desarrollo de este torneo, será el escenario encargado de acoger el compromiso internacional entre la selección de Argentina y la selección de Suiza. El choque transatlántico pondrá frente a frente a la vigente campeona del mundo contra una escuadra helvética que ha consolidado su condición de sorpresa en el campeonato, concitando una gran atención por parte de los aficionados ante la disparidad de estilos futbolísticos de ambos conjuntos.

Las dos selecciones nacionales han logrado acceder a este tramo de la competición tras haber superado compromisos de notable dificultad y con altas dosis de dramatismo durante los octavos de final. El combinado de Argentina certificó su clasificación después de completar una remontada ante el equipo de Egipto, revirtiendo un marcador adverso de 0-2 en contra para terminar imponiéndose por un resultado definitivo de 3-2. Por su parte, la selección de Suiza garantizó su presencia en los cuartos de final tras eliminar a Colombia en la tanda de penaltis, un desenlace que se hizo necesario después de que el tiempo reglamentario y la posterior prórroga concluyeran con un empate sin goles (0-0). La demostrada capacidad de resistencia de ambas escuadras en momentos críticos añade un factor de interés a esta eliminatoria de la Copa del Mundo.

Horario adaptado para el público español en el Arrowhead Stadium

El encuentro correspondiente a la antepenúltima ronda del torneo se celebrará en la madrugada española del sábado 11 al domingo 12 de julio de 2026. La hora oficial fijada para el inicio del partido en el territorio peninsular de España serán las 03:00 de la madrugada, un horario condicionado por la diferencia horaria existente entre Europa y los Estados Unidos de América. En términos locales de la sede organizadora, el enfrentamiento se disputará durante la tarde-noche del sábado 11 de julio.

La designación de esta franja horaria nocturna en el Kansas City Stadium obedece a la planificación de las autoridades deportivas para eludir las elevadas temperaturas que suelen registrarse de manera habitual a mitad del día en esta época del año. Esta circunstancia logística forzará a los seguidores de la televisión española a adaptar sus rutinas habituales si desean presenciar las evoluciones del juego en tiempo real. La expectación generada en la localidad de Misuri es máxima, y se prevé un lleno absoluto en las gradas del estadio, el cual cuenta con una infraestructura adaptada y una capacidad total que supera los 76.000 espectadores.

Canales de televisión y opciones de streaming para ver el partido en España

Los aficionados residentes en España dispondrán de una variada oferta de canales para seguir la retransmisión oficial en directo del partido de cuartos de final, tanto a través de la televisión convencional como por medio de los sistemas de emisión digital (streaming). La Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) ofrecerá el encuentro en abierto de forma gratuita para toda la ciudadanía, sin necesidad de abonos ni suscripciones adicionales, mediante su canal principal, La 1.

De forma complementaria, las opciones televisivas de pago también darán cobertura íntegra al desarrollo del Argentina contra Suiza. La plataforma digital DAZN emitirá el encuentro completo para todos aquellos usuarios que se encuentren de alta en sus servicios de suscripción. Asimismo, el partido estará disponible a través de los canales de televisión específicos que se han habilitado dentro de la plataforma Movistar Plus+, entre los que se detalla BarTV Mundial, señal encargada de aportar un seguimiento integral a los pormenores de la cita mundialista de la FIFA.