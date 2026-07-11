Las dos tenistas de la República Checa buscarán este sábado sobre la Pista Central de Londres su primera corona de Grand Slam, emulando la mítica cita de 2009 en la que dos jugadoras del mismo país compitieron por el trofeo del All England Club.

El torneo de Wimbledon volverá a coronar a una nueva campeona de Grand Slam en esta edición de 2026, siguiendo la estela del éxito cosechado por Mirra Andreeva en el último Roland-Garros. La gran cita definitiva del tercer ‘Major’ del calendario tenístico deparará un enfrentamiento histórico entre dos compatriotas de la República Checa: Karolina Muchova y Linda Noskova. Ambas jugadoras han logrado acceder a la última instancia del campeonato londinense demostrando una notable capacidad de resistencia en las pistas de hierba, habiendo salvado bolas de partido en contra en alguno de sus compromisos previos a lo largo de las dos semanas de competición.

Este duelo fratricida en la Pista Central del All-England Club asegurará que una de las dos contendientes se alce con la condición de nueva reina del torneo y reciba como recompensa el primer título de Grand Slam de su palmarés profesional. La presencia de Muchova y Noskova en el partido definitivo supone un hito estadístico que no se presenciaba en el circuito femenino desde el año 2009, fecha en la que dos tenistas procedentes de una misma nación se disputaron el trofeo de Wimbledon por última vez, honor que correspondió a las hermanas Serena y Venus Williams en un choque que se decantó del lado de la menor de la saga.

La experiencia de Muchova ante un cuadro de campeonas

Karolina Muchova fue la primera de las dos finalistas en asegurar su plaza para el encuentro de este sábado. A sus 29 años, la jugadora checa ha logrado certificar la última clasificación para una semifinal de Grand Slam que le restaba por añadir a su trayectoria deportiva, tras solventar con éxito un emparejamiento de extrema exigencia. En su andadura por el césped de Londres, ‘Karo’ ha dejado fuera de juego de manera consecutiva a tres tenistas que ya saben lo que es conquistar un título de la máxima categoría.

El camino de Muchova incluyó la victoria en los octavos de final ante su compatriota Barbora Krejcikova por un tanteador de 7-5, 5-7 y 6-3; un triunfo en los cuartos de final frente a la japonesa Naomi Osaka por 7-6 y 6-4; y la resolución de una dramática semifinal en la tercera manga ante la estadounidense Coco Gauff, la cual se decidió en un desempate definitivo (tie-break) que concluyó con un marcador de 12-10 a favor de la centroeuropea tras unos parciales previos de 6-2 y 1-6. La veteranía de Muchova se presenta como un aval en esta cita, puesto que ya posee la experiencia de haber disputado la final de Roland-Garros en la temporada 2023, donde terminó cediendo en tres sets ante Iga Swiatek. Tras un periodo condicionado por las irregularidades y las dificultades físicas, Muchova ha consolidado su mejor nivel en el presente curso tenístico, sumando a sus vitrinas los campeonatos del WTA 1000 de Doha y el Premier 500 de Bad Homburg, este último celebrado precisamente sobre superficies de hierba.

An all-Czech affair in the Ladies' Singles Final 🇨🇿 pic.twitter.com/c8wopBv9G9 — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2026

La progresión de Linda Noskova y el factor de la Era Abierta

En el sector opuesto de la red se encontrará Linda Noskova, una rival con la que Muchova mantiene una estrecha relación profesional y personal. Ambas jugadoras formaron la pareja de dobles que representó a la República Checa en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, una andadura en la que se quedaron a las puertas de subir al podio al caer en el partido de adjudicación de la medalla de bronce frente a la dupla española integrada por Sara Sorribes y Cristina Bucsa. Con 21 años de edad y natural de Vsetin, Noskova está experimentando la campaña más destacada de su corta andadura profesional en el circuito WTA.

Antes de desembarcar en el All-England Club, la joven checa logró ingresar por primera vez entre las diez mejores raquetas del mundo tras alzarse con el triunfo en el torneo sobre hierba de Berlín. Durante su participación en esta edición de Wimbledon, Noskova ha superado a rivales de la entidad de Sorana Cirstea, Madison Keys y Marta Kostyuk para fijar el resultado más brillante de su carrera en un Grand Slam, superando los cuartos de final que firmó en el Open de Australia de 2024.

La final del sábado pone de manifiesto la exitosa tradición de la República Checa en el torneo de Londres, ya que la ganadora se convertirá en la sexta persona de esta nacionalidad que consigue inscribir su nombre en el palmarés del evento, siguiendo los pasos de Jan Kodes, Jana Novotna, Petra Kvitova, Marketa Vondrousova y Barbora Krejcikova. Asimismo, Muchova y Noskova buscarán reeditar lo conseguido hace un mes en París por Mirra Andreeva y Maja Chwalinska al perseguir su estreno en los grandes escenarios. El historial de enfrentamientos previos entre ambas jugadoras registra un único precedente oficial, disputado en la tercera ronda del U.S. Open de 2025, donde Karolina Muchova se impuso por 6-7 (5), 6-4 y 6-2. Las estadísticas de la actual edición, caracterizada por ser el Grand Slam femenino con un mayor volumen de partidos resueltos en el tercer set dentro de toda la Era Abierta (51), anticipan un enfrentamiento equilibrado para la jornada del sábado.

Horario de la final de Wimbledon 2026 y dónde ver por televisión

El encuentro correspondiente a la final femenina de Wimbledon 2026 entre Karolina Muchova y Linda Noskova se llevará a cabo este sábado 11 de julio sobre la hierba de la Pista Central. El horario definitivo del arranque del choque queda a expensas de la confirmación oficial que dictamine la organización del All England Club.

Los seguidores del tenis que deseen seguir el desarrollo del partido en directo desde España podrán hacerlo a través de la televisión y en modalidades de retransmisión digital por internet (streaming). La emisión oficial en exclusiva del encuentro correrá a cargo de los canales deportivos integrados en la plataforma de pago Movistar+.