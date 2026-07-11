El pelotón afronta una jornada llana de 180,4 kilómetros por el departamento de la Dordoña idónea para los especialistas al esprint, con los altos de Domme y del Buisson-de-Cadouin como únicas dificultades puntuables.

La octava etapa del Tour de Francia 2026 se disputa este sábado, 11 de julio, postulándose como una jornada ideal para presenciar una resolución al esprint. El pelotón de ciclistas se adentrará en un itinerario de 180,4 kilómetros de extensión que conectará las localidades francesas de Périgueux y Bergerac. El trazado de este día se caracteriza por ser mayoritariamente llano y discurrir de forma íntegra por la región de la Dordoña, ofreciendo un escenario favorable para el lucimiento y la organización de las escuadras de los principales velocistas.

A lo largo del trayecto, el grupo de corredores atravesará diversas poblaciones de interés antes de enfilar la línea de meta definitiva, destacando el paso de la carrera por enclaves como Montignac-Lascaux, Les Eyzies, Sarlat-la-Canéda, Domme, La Roque-Gageac, Saint-Cyprien y Le Buisson-de-Cadouin. Aunque el perfil general no presenta grandes desniveles, la organización ha introducido un par de dificultades orográficas en la segunda mitad de la jornada que aportarán un punto de desgaste adicional a la disciplina de la prueba.

Los puertos de montaña y el esprint intermedio de la jornada

La hoja de ruta oficial de la octava etapa del Tour de Francia contempla un desnivel positivo acumulado de 1.150 metros. En su camino, los ciclistas se encontrarán con dos pequeños puertos de montaña puntuables, ambos catalogados por la organización como de cuarta categoría y ubicados estratégicamente en la segunda parte del recorrido establecido:

Alto de Domme: Situado en el kilómetro 102,6 de la etapa, cuenta con una longitud de 3,7 kilómetros y una pendiente media del 3,3%.

Situado en el kilómetro 102,6 de la etapa, cuenta con una longitud de 3,7 kilómetros y una pendiente media del 3,3%. Alto de Buisson-de-Cadouin: Emplazado en el kilómetro 140,4, presenta una ascensión de 2,2 kilómetros con un desnivel medio del 5,3%.

Por otra parte, la lucha por los puntos de la clasificación de la regularidad tendrá su momento clave en el kilómetro 122,8 de la etapa con la disputa del esprint intermedio en la localidad de Saint-Cyprien. Este punto de control se sitúa a aproximadamente 60 kilómetros de la línea de meta final en Bergerac, lo que servirá para calibrar las fuerzas de los velocistas antes de la aproximación final del pelotón.

Horarios y estimación de llegada a meta en Bergerac

La organización del Tour de Francia 2026 ha estipulado que el horario para la salida neutralizada desde la localidad de Périgueux se efectúe a las 13:15 horas. Solo unos minutos después, concretamente a las 13:25 horas, se dará la salida real para que los ciclistas comiencen a cubrir de forma competitiva los 180,4 kilómetros del itinerario regulado.

De acuerdo con las previsiones oficiales recogidas en los libros de ruta de la carrera, se espera que el ganador de la jornada cruce la línea de meta en Bergerac en torno a las 17:31 horas, una estimación que ha sido calculada sobre la base de mantener una velocidad media de carrera de 44 kilómetros por hora.

Cómo ver el Tour de Francia 2026 en vivo por televisión en España

Los aficionados al ciclismo en España dispondrán de múltiples alternativas para seguir la retransmisión oficial y en directo de esta octava etapa del Tour de Francia 2026. La cobertura televisiva y a través de plataformas digitales en abierto y de pago se estructurará mediante los siguientes canales emisores: