Luis de la Fuente no variará el plan que ya funcionó ante Portugal. Álex Baena y Pedro Porro se consolidan en el once titular para la gran cita en Los Ángeles.

Luis de la Fuente tiene las ideas muy claras para el trascendental choque de cuartos de final del Mundial ante Bélgica. El seleccionador nacional ha encontrado una fórmula de éxito que ya demostró su solvencia en la ronda anterior frente a Portugal, por lo que no contempla realizar experimentos a estas alturas del torneo. El objetivo es sellar el billete a las semifinales en el encuentro que se disputará en Los Ángeles (21:00 h, hora peninsular).

El esquema táctico mantendrá la columna vertebral que ha llevado al combinado nacional a estar entre los ocho mejores del mundo, con varias piezas que se han asentado definitivamente en la alineación.

Una zaga inexpugnable y continuidad en la medular

Bajo los palos, Unai Simón se mantiene como el guardián indiscutible de la portería española. Por delante de él se situará la que, por números, es la mejor línea defensiva de todo el campeonato, un bloque que todavía no ha encajado un solo gol en lo que va de torneo:

Centrales: Pau Cubarsí y Aymeric Laporte formarán la pareja en el eje.

Pau Cubarsí y Aymeric Laporte formarán la pareja en el eje. Laterales: Marc Cucurella ocupará la banda izquierda, mientras que Pedro Porro se consolida en el carril derecho. Pese a que Marcos Llorente disfrutó de la titularidad en las primeras jornadas, el futbolista del Tottenham se ha ganado por derecho propio la confianza del técnico.

En la sala de máquinas tampoco hay espacio para la duda. Rodrigo Hernandez, el futbolista más destacado en el duelo ante los portugueses, llevará las riendas en el pivote acompañado por Pedri en la base de la jugada. La función de enganche y la responsabilidad de conectar con la delantera recaerá de nuevo sobre Dani Olmo, dueño absoluto del dorsal número ’10’.

Baena repite en el ataque ante la baja de Nico Williams

En la parcela ofensiva, la Selección presentará un tridente de plenas garantías para intentar batir a Thibaut Courtois. Mikel Oyarzabal repetirá como la referencia en punta de ataque (el ‘9’ de España), flanqueado en el extremo derecho por un Lamine Yamal que va a más y muestra un tono físico cada vez mejor.

La banda izquierda volverá a ser para Álex Baena. El jugador del Villarreal se ha asentado definitivamente en el once titular, respondiendo con nota ante la sensible baja por lesión de Nico Williams.

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