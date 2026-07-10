El campeón del mundo francés alzó la voz en RMC y acusó a la plantilla lusa de no asistir al astro de Madeira y de descargar toda la responsabilidad sobre él ante España.

La eliminación de Portugal en los octavos de final de la Copa del Mundo a manos de España sigue dejando un reguero de reacciones en el panorama futbolístico internacional. A pesar de haber ofrecido verdaderos recitales a sus 41 años y de tener al mundo del fútbol a sus pies, la figura de Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro del debate, esta vez por las explosivas declaraciones del exjugador francés Youri Djorkaeff.

La leyenda del fútbol galo y campeón del mundo profundizó en los problemas internos del combinado dirigido por Roberto Martínez durante una intervención en el medio francés RMC, donde no dudó en utilizar la palabra “boicot” para definir la actitud de la plantilla portuguesa hacia su capitán.

Un equipo que no jugó para su estrella

Para Djorkaeff, la estrategia de juego desplegada por Portugal fue completamente incoherente con la presencia del delantero del Al-Nassr sobre el terreno de juego. “Si llevas a Cristiano Ronaldo, el equipo tiene que jugar para Cristiano Ronaldo, y eso no fue así en absoluto. Se nota que fue boicoteado por su propio equipo. No lo asistieron, no lo pusieron en las mejores condiciones”, sentenció el exfutbolista de forma tajante.

El francés argumentó que el estilo y las condiciones del de Madeira son de sobra conocidos por todos, por lo que no es justificable esperar una metamorfosis en su juego a estas alturas: “Todos conocemos a Cristiano. Lleva jugando igual desde siempre ¿Qué esperaban, que de repente cambiara? O no lo convocas o no lo pones en el campo. Pero si lo haces, entonces tienes que construir el equipo a su alrededor”.

Críticas a la falta de liderazgo de la plantilla

Más allá de la falta de balones al ‘7’, Djorkaeff puso el foco en la actitud del resto de las figuras del plantel luso, acusándolas de esconderse detrás de la figura del veterano atacante en los momentos de máxima presión.

“Todos parecían trasladar la responsabilidad a Cristiano” “Lo que no me gustó de esta selección de Portugal, a pesar de todo su talento, es que todos parecían trasladar la responsabilidad a Cristiano. En algún momento, Vitinha, Bruno Fernandes y el resto también tenían que asumir responsabilidades. No puedes seguir esperando que Cristiano lo haga todo. No es el único que tiene que marcar la diferencia”, concluyó el francés.

Con estas declaraciones, el debate en Portugal queda completamente abierto sobre si el fin del sueño mundialista se debió a un fallo táctico colectivo o, como apunta Djorkaeff, a una alarmante falta de apoyo y compañerismo hacia su mayor referente histórico.