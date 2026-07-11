El circuito sajón acoge la undécima cita del Campeonato del Mundo de Motociclismo con una clasificación general al rojo vivo liderada por Jorge Martín, con Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio en plena persecución.

El Campeonato del Mundo de Motociclismo afronta su undécima cita de la temporada 2026 con la disputa del Gran Premio de Alemania en el emblemático circuito de Sachsenring. El evento, que se desarrollará desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de julio, llega en un momento de máxima rivalidad y con la clasificación general de MotoGP en un puño, donde los cinco primeros clasificados de la tabla se encuentran distanciados por un margen de apenas 40 puntos.

La situación en la zona alta del campeonato se presenta muy disputada. El piloto español Jorge Martín marcha como líder en solitario de la categoría reina con un total de 193 puntos en su casillero. A una distancia de solo siete puntos se sitúa el italiano Marco Bezzecchi, segundo clasificado con 186 puntos, quien busca recuperar el terreno perdido tras haber sido frenado en su progresión. Bezzecchi, que venía de proclamarse campeón en el Gran Premio de Mugello, no pudo concluir la carrera en Hungría ni participar posteriormente en la cita de Brno (República Checa) al recibir una sanción por un incidente con un comisario (marshall) de la organización, sumando además un cero en su casillero en el reciente Gran Premio de los Países Bajos en Assen.

La persecución de Di Giannantonio, Ogura y el reto de Marc Márquez

En la tercera posición del campeonato se encuentra Fabio Di Giannantonio, quien acumula 177 puntos y tiene a tiro directo a los dos primeros clasificados del Mundial. El italiano logró su primera victoria de la presente temporada en el pasado Gran Premio de Catalunya, disputado en el trazado de Montmeló. Por su parte, el japonés Ai Ogura ocupa la cuarta plaza de la clasificación general con 168 puntos tras adjudicarse la victoria en la última carrera disputada en los Países Bajos.

Esta victoria en Assen ha permitido al piloto nipón adelantar en la puntuación general a Marc Márquez. El piloto de Cervera, que actualmente marcha en la quinta posición del Mundial con 153 puntos, llegaba lanzado y en plena fase de remontada tras encadenar dos victorias consecutivas en los grandes premios de Hungría y de la República Checa. Sin embargo, no pudo dar continuidad a esa racha en Assen, donde finalizó en la quinta posición. Para Márquez, dar un golpe encima de la mesa en el Gran Premio de Alemania se antoja un objetivo fundamental; el trazado germano de Sachsenring es una de sus pistas talismán, donde ha logrado vencer en 12 ocasiones, si bien mantiene la preocupación en torno a su estado de recuperación física.

Horarios oficiales de los entrenamientos y las carreras en Sachsenring

La actividad oficial del fin de semana en el Gran Premio de Alemania de MotoGP se distribuye a lo largo de las jornadas del sábado 11 y el domingo 12 de julio, concentrando las sesiones clasificatorias, la carrera al esprint y las carreras definitivas de las tres categorías del campeonato:

Sábado 11 de julio:

08:40 horas: FP2 de Moto3

FP2 de Moto3 09:25 horas: FP2 de Moto2

FP2 de Moto2 10:10 horas: FP2 de MotoGP

FP2 de MotoGP 10:50 horas: Q1 de MotoGP

Q1 de MotoGP 11:15 horas: Q2 de MotoGP

Q2 de MotoGP 12:45 horas: Q1 de Moto3

Q1 de Moto3 13:10 horas: Q2 de Moto3

Q2 de Moto3 13:40 horas: Q1 de Moto2

Q1 de Moto2 14:05 horas: Q2 de Moto2

Q2 de Moto2 15:00 horas: Carrera al sprint de MotoGP (programada a un total de 15 vueltas)

Domingo 12 de julio:

11:00 horas: Carrera de Moto3 (programada a un total de 23 vueltas)

Carrera de Moto3 (programada a un total de 23 vueltas) 12:15 horas: Carrera de Moto2 (programada a un total de 25 vueltas)

Carrera de Moto2 (programada a un total de 25 vueltas) 14:00 horas: Carrera de MotoGP (programada a un total de 30 vueltas)

Dónde ver por televisión en directo el Gran Premio de Alemania 2026

Para los aficionados que deseen seguir toda la cobertura del fin de semana de carreras en el circuito germano, las transmisiones se realizarán de manera íntegra y en directo a través de la televisión. El Gran Premio de Alemania de MotoGP 2026 se podrá ver en exclusiva a través del canal temático DAZN MotoGP, ubicado en los diales M71 y O105 de la plataforma televisiva de pago DAZN.