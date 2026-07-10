El delantero francés, que provocó la pena máxima tras una espectacular jugada individual, protestó airadamente al colegiado en dos ocasiones debido a la larga demora antes del lanzamiento.

Kylian Mbappé se convirtió en el gran protagonista de una de las acciones más intensas y comentadas del duelo de cuartos de final entre Francia y Marruecos. El atacante del Real Madrid forzó un penalti indiscutible tras una de sus eléctricas arrancadas a campo abierto, pero terminó la secuencia visiblemente frustrado tras errar el disparo y recriminar al árbitro la excesiva tardanza para reanudar el juego.

Una genialidad frenada por la guerra psicológica

La acción se desencadenó en el minuto 25 de la primera mitad. En plena contra del conjunto galo, Michael Olise filtró un pase preciso que dejó a Mbappé en un mano a mano con Mazraoui. El ’10’ francés desarboló al defensor marroquí con un demoledor cambio de ritmo y una plástica bicicleta, provocando que el lateral llegara tarde y lo derribara claramente dentro del área. El colegiado argentino Facundo Tello no lo dudó y señaló de inmediato la pena máxima.

Sin embargo, lo que debió ser una ejecución rápida se transformó en un proceso agónico de varios minutos que terminó por desquiciar al astro parisino. Primero, por la tardanza de los jugadores norteafricanos en desalojar el área; segundo, por las indicaciones del propio árbitro para que Mbappé reajustara la posición del balón en el punto de penalti; y finalmente, por la astuta estrategia psicológica de Yassine Bono, quien se acercó hasta en dos ocasiones a buscar el desequilibrio mental del delantero.

La interminable espera hizo mella en Mbappé. Cuando por fin recibió la orden de golpear, ejecutó un lanzamiento flojo, raso y hacia el poste izquierdo que Bono adivinó con absoluta solvencia.

Protestas airadas y el respaldo de Haaland

El error del capitán francés desató su indignación con el cuerpo arbitral. Inmediatamente después de la jugada, Mbappé se dirigió al colegiado para exigirle explicaciones por haber permitido semejante demora en la revisión y ejecución de la falta. Lejos de calmarse, durante la posterior pausa de hidratación, el delantero abandonó las instrucciones del seleccionador Didier Deschamps para acudir por segunda vez a reprocharle al árbitro la gestión del tiempo.

La queja del atacante galo encontró eco internacional a miles de kilómetros. El delantero noruego Erling Haaland, que seguía el encuentro internacional por televisión, no dudó en respaldar públicamente al francés a través de su cuenta oficial de Snapchat: «Esperar cinco minutos para tirar un penalti es demasiado», publicó la estrella del Manchester City, avivando el debate sobre los tiempos muertos en el fútbol de élite.