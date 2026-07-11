Las dos selecciones se miden este sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium por un billete a las semifinales de la Copa del Mundo, en un cruce de estilos que se podrá seguir en directo a través de la plataforma DAZN.

El Mundial de fútbol de 2026 entra en su fase decisiva con la llegada del mes de julio y la disputa de las eliminatorias de cuartos de final, unos cruces de máxima exigencia donde se define el tono definitivo del campeonato. Uno de los emparejamientos más atractivos de esta ronda es el que enfrentará a la selección de Noruega y a la de Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami. El encuentro ha despertado una gran expectación mediática al confrontar el talento de dos de las grandes figuras del panorama futbolístico internacional, Erling Haaland y Jude Bellingham, quienes escenifican dos formas diferentes de entender el deporte sobre el terreno de juego.

El partido se celebrará este sábado 11 de julio de 2026 bajo un horario que resulta muy propicio para los aficionados del continente europeo, aunque se adentrará en la franja nocturna para el público de España. La retransmisión oficial del compromiso de cuartos de final se podrá seguir en vivo a través de la plataforma DAZN, la cual ofrece la cobertura completa de los encuentros correspondientes a la Copa del Mundo. Para los espectadores de la España peninsular, la hora de inicio fijada son las 23:00 horas, mientras que en la comunidad autónoma de Canarias la cita comenzará una hora antes, concretamente a las 22:00 horas.

La trayectoria de Noruega: la gran revelación del torneo

La selección noruega se ha consolidado como una de las historias más potentes y llamativas del presente campeonato del mundo. Su andadura por las fases previas ha sorprendido a analistas y aficionados debido a la madurez competitiva mostrada por todo el bloque escandinavo, caracterizado por una notable pegada en la demarcación ofensiva y por una capacidad de sufrimiento que les ha permitido mantener la fe en las situaciones más complejas.

El gran punto de inflexión para el conjunto noruego se produjo al certificar la eliminación de Brasil en las rondas previas. Esta victoria de prestigio internacional ha consolidado la certeza de que su presencia en los cuartos de final no es fruto de la casualidad, refrendando una trayectoria sólida basada en el orden, la contundencia y la determinación mental para resolver partidos de alta exigencia. Aunque Erling Haaland ejerce como el principal líder y referente del equipo, el éxito noruego se sustenta en el rendimiento colectivo de futbolistas como Martin Ødegaard y en una estructura defensiva que, a pesar de experimentar dificultades cuando se le exige al máximo, ha demostrado saber resistir en los momentos clave de las eliminatorias.

El oficio de Inglaterra ante un rival directo

Por su parte, la selección de Inglaterra afronta esta cita de cuartos de final habiendo avanzado por el cuadro del torneo con un menor brillo estético que otras candidatas al título, pero exhibiendo una solvencia y una personalidad competitiva contrastadas en escenarios de máxima presión. El combinado británico ha fundamentado su progresión en el oficio, la riqueza de sus recursos individuales y la seguridad que aporta un bloque de jugadores habituado a resolver eliminatorias con marcadores muy ajustados.

La presencia en la alineación de futbolistas de primer nivel como Jude Bellingham y Harry Kane dota a la estructura inglesa de una base ofensiva de plenas garantías. El planteamiento táctico de Inglaterra destaca por su versatilidad, permitiendo al equipo alternar fases de presión alta sobre el rival con periodos de control y posesión del balón. Ante la propuesta de juego tan directa que plantea Noruega, el cuerpo técnico de la selección inglesa deberá definir la estrategia idónea para el encuentro en Miami, determinando si asume una mayor cantidad de riesgos en ataque o si opta por proteger en mayor medida el equilibrio del partido para contrarrestar las transiciones escandinavas.