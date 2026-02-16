Un joven de 27 años ha sido detenido en Valladolid como presunto autor de un delito de violencia doméstica después de propinar un puñetazo y empujar a su madre, que lo despertó a las siete de la tarde mientras dormía en su habitación.

Según han informado fuentes de la Policía Municipal de Valladolid, el aviso se recibió desde una vivienda del barrio de Delicias. Cuando los agentes acudieron al lugar, observaron a un hombre intentando acceder al portal sin llaves, tratando de abrir la cerradura con una tarjeta de crédito.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.00 horas del domingo. Al ser preguntado por su conducta, el joven aseguró que vivía en el inmueble, el mismo desde el que se había alertado de una agresión. Tras identificarlo, los agentes comprobaron que el domicilio de su documento de identidad coincidía con esa vivienda, por lo que lo retuvieron en el exterior hasta poder hablar con la madre.

Al entrevistarse con la mujer, los policías comprobaron que presentaba una hemorragia nasal, presuntamente provocada por un puñetazo de su hijo. Según su relato, tras una discusión porque ella lo había despertado al considerar que era tarde, el joven también la empujó hasta tirarla al suelo.

Trasladada al hospital y detenido en el lugar

Los agentes solicitaron asistencia sanitaria para la mujer, de 51 años, que fue trasladada a un centro hospitalario de la ciudad. También requirieron atención para el joven, quien mostraba una actitud alterada y fue detenido en ese momento.

Durante la intervención, y tras ser informado de su detención, el arrestado manifestó que cuando saliera iba a atropellar a los agentes y a dispararles con una escopeta recortada, amenazas que quedaron reflejadas en el atestado policial para su valoración judicial.

No obstante, en un primer momento, el detenido ha sido puesto a disposición judicial únicamente como presunto autor de un delito de violencia doméstica por la agresión a su madre.