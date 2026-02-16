La Fiscalía de Málaga ha presentado una denuncia ante el juzgado contra el exsecretario local del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, quien se encuentra suspendido cautelarmente de militancia, por un presunto caso de acoso sexual denunciado por una afiliada socialista.

Fuentes judiciales han indicado que la denuncia se ha interpuesto por supuestos delitos de acoso sexual, contra la libertad sexual y contra la intimidad. La Fiscalía abrió inicialmente diligencias preprocesales tras recibir la denuncia de la militante y, una vez recopilada la información y realizada la investigación correspondiente, ha concluido que los hechos podrían ser constitutivos de delito.

El procedimiento será repartido por el Juzgado Decano entre los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Málaga, según han precisado las mismas fuentes.

Mensajes e insinuaciones en un contexto de superioridad

Según la denuncia presentada por la militante, en el último trimestre de 2021 comenzó a recibir mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas, lo que, sostiene, generó “un ambiente intimidatorio, degradante y humillante”.

De acuerdo con el relato, los mensajes no solo se producían en el ámbito laboral, sino también durante la noche, y se acompañaban de otras conductas que afectaban a su intimidad, todo ello “en el contexto de una relación de superioridad”. En una ocasión concreta, afirma la denunciante, llegó a recibir más de 50 mensajes consecutivos, y señala que el denunciado aprovechaba cualquier ocasión para “sobrepasarse también físicamente”.

A finales del pasado año, tras conocerse la denuncia y la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, el PSOE constituyó una gestora en la agrupación de Torremolinos, presidida por Marisa Bustinduy y con Leticia Teboul y Daniel Moreno como vocales.