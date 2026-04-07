La actriz comparte una reflexión de Roy Galán que cuestiona el juicio público sobre su intimidad y la diferencia de edad con el actor tras la publicación de unas fotografías juntos

El mundo del corazón se vio sacudido hace apenas unos días con la salida a la luz de unas imágenes que confirmaban el romance sorpresa de la temporada: el beso entre Aitana Sánchez-Gijón (57) y Maxi Iglesias (35). Tras el revuelo causado por la noticia y los inevitables comentarios sobre sus 22 años de diferencia, la ganadora del Goya ha decidido pronunciarse, aunque fiel a su estilo elegante y discreto, lo ha hecho a través de las palabras de otro.

Sánchez-Gijón ha utilizado su perfil en redes sociales para compartir un profundo texto del escritor Roy Galán, que funciona como una defensa férrea de su derecho a la privacidad y una crítica directa a la «curiosidad moral» de la sociedad.

«Si tú no tienes un problema, ¿por qué los demás?»

El texto compartido por la actriz pone el foco en la necesidad de explicaciones que el público demanda a las figuras conocidas ante actos tan naturales como un beso. «¿Por qué motivo no debería tener Aitana Sánchez-Gijón derecho a la noche?», se pregunta el autor en el cierre del escrito que la protagonista de Madres paralelas ha hecho suyo.

Los puntos clave de la reflexión compartida por la actriz son:

• El juicio a la diferencia de edad: Galán critica que se intente convertir en «escándalo» o «debate» una relación privada, señalando que si los protagonistas no tienen un problema con ella, el resto del mundo tampoco debería tenerlo.

• El derecho al secreto: El texto reivindica el «jardín propio» de los artistas, denunciando que el hecho de tener un trabajo público no debería implicar la «expropiación» de su intimidad sin consentimiento.

• La mirada autoritaria: Reflexiona sobre cómo el público cree tener un derecho de propiedad sobre el artista («te hago con mi mirada»), cobrándose un peaje que anula la capacidad del famoso para decir «no» a la exposición de su vida privada.

Una relación sin etiquetas oficiales

Aunque las fotografías publicadas por una conocida revista no dejaban lugar a dudas sobre la química entre ambos actores —quienes coincidieron en el rodaje de la serie La cocinera de Castamar—, ninguno de los dos ha puesto nombre oficial a su historia por el momento.

Con este «guiño» en redes, Aitana Sánchez-Gijón no solo confirma de forma sutil su felicidad, sino que marca una línea roja frente al escrutinio mediático. Por su parte, Maxi Iglesias mantiene su habitual perfil bajo en lo que respecta a sus asuntos sentimentales, aunque este apoyo público de Aitana parece indicar que la relación camina con paso firme pese a la presión de los focos.