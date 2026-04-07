El Santiago Bernabéu se engalana para recibir el gran clásico europeo en la ida de los cuartos de final. Kylian Mbappé asume el liderazgo blanco ante un gigante bávaro que cuenta con la amenaza de Harry Kane.

El Real Madrid afronta este martes, 7 de abril, una de sus citas más determinantes de la temporada. Tras el reciente traspié liguero en Son Moix, que ha dejado el liderato de la competición doméstica a siete puntos de distancia, la Champions League emerge como la gran esperanza del conjunto de Concha Espina para alzar un título este año. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa recibe al Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu para disputar el primer asalto de una eliminatoria con sabor a final anticipada.

Mbappé y Valverde, las bazas del conjunto blanco

El foco mediático se sitúa sobre Kylian Mbappé. Tras un papel secundario en la eliminatoria de octavos frente al Manchester City debido a sus problemas de rodilla, el astro francés vuelve a la titularidad con la necesidad de reivindicar su figura. Pese a que el equipo mostró un alto nivel durante su ausencia, la derrota ante el Mallorca ha incrementado la presión sobre el delantero, quien buscará su primera gran noche europea en el coliseo blanco.

La mejor noticia para Arbeloa es el regreso de Fede Valverde. El uruguayo, que se perdió el duelo de Liga por sanción, es actualmente el jugador más en forma de la plantilla y fue el gran artífice del pase ante el City con sus tres goles en la ida. Se espera que su presencia aporte la consistencia necesaria a un centro del campo donde también se prevé la entrada de Thiago Pitarch. En defensa, la vuelta de Militao, quien ya vio puerta en Mallorca, apunta a que podría acompañar a Rüdiger en el eje de la zaga para frenar la ofensiva alemana.

La amenaza bávara y la duda de Harry Kane

El Bayern de Múnich llega a la capital de España en un estado de forma imparable, dominando con autoridad la Bundesliga. No obstante, el conjunto de Vincent Kompany mantiene en vilo a su afición por el estado físico de Harry Kane. El delantero inglés llega «entre algodones», aunque el técnico belga ha confirmado que le esperará hasta el último momento dada su importancia capital en el esquema ofensivo.

Junto a Kane, el arsenal del Bayern infunde respeto con nombres como Olise, Gnabry y Luis Díaz. Además, destaca la presencia de la joven perla de 18 años, Lennart Karl, quien está maravillando en Alemania. El Real Madrid intentará apelar a la mística del Bernabéu para superar a un rival que, históricamente, ha caído del lado español en todos los cruces desde 2012, incluyendo la heroica remontada con doblete de Joselu que permitió conquistar la Decimoquinta.

Horario y dónde ver el Real Madrid – Bayern de Múnich

El encuentro, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League, se disputará hoy en el horario habitual de la competición:

• Hora: 21:00 horas (hora peninsular española).

• Estadio: Santiago Bernabéu.

• Televisión: Se podrá seguir en directo a través de M+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus y dial 115 de Orange) y en el canal Movistar Plus+ (dial 7).

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Mbappé.

Bayern de Múnich: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz y Kane.