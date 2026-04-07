Consulte las combinaciones ganadoras de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams y los sorteos de la ONCE en una jornada marcada por el Lunes de Pascua

Este lunes 6 de abril de 2026, coincidiendo con la festividad del Lunes de Pascua en gran parte de España, se ha celebrado una de las jornadas más completas en el calendario de juegos de azar. Los bombos de Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE han dictado sentencia, repartiendo fortuna a través de sus modalidades diarias y semanales. A continuación, detallamos todos los números premiados para que pueda realizar la comprobación de sus boletos y décimos.

La Primitiva

El sorteo más tradicional de nuestra lotería ha dejado la siguiente combinación:

• Combinación ganadora: 06, 19, 24, 34, 40 y 42

• Complementario: 28

• Reintegro: 5

EuroDreams

El sorteo europeo que ofrece premios en forma de pagos mensuales ha arrojado estos resultados:

• Combinación: 01, 02, 08, 14, 28 y 33

• Sueño: 3

Premio mayor: 20.000 € al mes durante 30 años.

Bonoloto

La extracción diaria de la Bonoloto ha resultado en las siguientes cifras:

• Combinación ganadora: 02, 10, 25, 28, 40 y 46

• Complementario: 17

• Reintegro: 2

Sorteos de la ONCE

La Organización Nacional de Ciegos Españoles ha cumplido con su cita diaria, destacando el Cupón Diario y el Super Once:

Cupón Diario

• Número premiado: 14660

• Serie (La Paga): 024

Super Once

La combinación de 20 números de hoy es:

• 02, 10, 19, 21, 22, 36, 40, 41, 44, 46, 50, 54, 58, 61, 63, 64, 66, 68, 74 y 76

Información sobre el cobro de premios

Es fundamental que todos los participantes realicen la validación definitiva a través de los canales oficiales (webs de SELAE y JuegosONCE) o en administraciones y puntos de venta autorizados.

• Caducidad: Los premios tienen una validez de tres meses (Loterías) o 30 días (ONCE).

• Fiscalidad: Los premios superiores a 40.000 € están sujetos a un gravamen especial del 20% por parte de la Agencia Tributaria.