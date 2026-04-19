El tenista murciano causa baja en el Mutua Madrid Open por una lesión en la muñeca, mientras el italiano aspira a una marca histórica en la Caja Mágica

El circuito profesional de tenis encara la fase decisiva de la gira europea sobre tierra batida con la mirada puesta en la capital de España. Tras la conclusión de los torneos de Múnich y el Conde de Godó, la clasificación de la ATP presenta movimientos significativos en los umbrales del Mutua Madrid Open, el segundo Masters 1.000 del curso sobre arcilla y el primero de la temporada con formato extendido de dos semanas.

La actualidad deportiva viene marcada por la situación física de Carlos Alcaraz. El jugador murciano, que participó en el Barcelona Open Banc Sabadell, se vio obligado a retirarse tras la primera ronda debido a una lesión en su muñeca derecha. Según las exploraciones, la dolencia ha resultado ser «más grave» de lo inicialmente previsto, lo que impedirá al español defender sus opciones en Madrid. Esta ausencia supone una pérdida de puntos crítica en su persecución por el liderato mundial, dejando el camino despejado para su principal rival.

Jannik Sinner, actual número uno del mundo con 13.350 puntos, se mantiene firme en la cima sin necesidad de haber competido esta semana. El italiano, a falta de confirmación oficial, apunta a participar en Madrid, donde podría ampliar su ventaja sobre Alcaraz en 1.000 puntos adicionales. De lograr el título, Sinner se convertiría en el primer tenista de la historia en encadenar victorias en Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid en un mismo inicio de temporada.

Shelton y Fils brillan en la antesala de Madrid

En el plano competitivo, el estadounidense Ben Shelton ha ratificado su excelente estado de forma al imponerse en el ATP 500 de Múnich frente a Fabio Cobolli (6-2 y 7-5). Con este triunfo, el sexto del ranking mundial suma el quinto título de su palmarés, tras sus éxitos previos en Tokio, Houston, Canadá y Dallas.

Por su parte, en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona, el francés Arthur Fils se alzó con el trofeo tras derrotar en la final a Rublev por 6-2 y 7-6. El galo, que regresó a la competición el pasado febrero tras ocho meses de baja por problemas de espalda, se sitúa ya en la posición número 25 del ranking mundial, confirmándose como uno de los nombres a seguir en la gira de tierra.

El «Top 10» y la armada española

La clasificación mundial apenas ha registrado variaciones en su zona noble, salvo el intercambio de posiciones entre Taylor Fritz (7º) y Alex de Miñaur (8º). Por detrás de Sinner y Alcaraz, Alexander Zverev y Novak Djokovic mantienen sus plazas, si bien el serbio será, junto al murciano, la otra gran ausencia confirmada para la cita madrileña.

En cuanto a la representación nacional, destaca el ascenso de Rafa Jódar, quien tras alcanzar las semifinales en Barcelona se coloca como el 42º del mundo. Le preceden Alejandro Davidovich (24º) y Jaume Munar (38º). Dentro del «top 100» resisten Roberto Bautista (93º), quien ha anunciado que esta será su última campaña como profesional, seguido de Pablo Carreño (94º) y el joven Martín Landaluce (99º).