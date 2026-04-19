El líder del PP clausura en Córdoba un encuentro de alcaldes junto a Juanma Moreno y denuncia un «ensañamiento recaudatorio» para ocultar la «incompetencia» del Ejecutivo central.

CÓRDOBA – En un acto cargado de simbolismo electoral a menos de un mes de los comicios andaluces del 17 de mayo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este domingo el modelo de gestión de su formación como la única alternativa de «estabilidad y limpieza» ante un Gobierno de España que, a su juicio, presenta niveles de «corrupción e impunidad insoportables».

Junto al presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, Feijóo ha desgranado los cinco pilares de su proyecto: estabilidad, bajada de impuestos, gestión, igualdad y regeneración.

Críticas a la gestión económica y fiscal

Feijóo ha sido especialmente duro con la política fiscal de Pedro Sánchez, acusándole de «penalizar el esfuerzo» y «exprimir al que arriesga». Según el líder popular, el Gobierno ha recaudado 180.000 millones más que en la etapa del PP y ha disparado la deuda en un 42%, unos fondos que, según sus palabras, se destinan a «mantener un gobierno que no gobierna y al bolsillo de los corruptos».

«El lío no resuelve nada, solo retrasa la solución», manifestó Feijóo, contraponiendo las mayorías estables de Galicia, Madrid o Andalucía frente a la «improvisación» de un Ejecutivo central sin presupuestos.

El «milagro» de Moreno frente a las «recetas de Montero»

De cara a las elecciones del 17M, Feijóo ha pedido consolidar el «milagro político» iniciado por Juanma Moreno, a quien definió como «el mejor portero de Andalucía» por su capacidad para no rendirse. El líder del PP ha instado a los andaluces a rechazar las «recetas de Sánchez cocinadas por Montero», augurando que la candidata socialista llevará al PSOE andaluz al «subsuelo».

Moreno: «Será una final a penaltis»

Por su parte, Juanma Moreno ha rebajado cualquier euforia electoral advirtiendo a los suyos que la victoria no está garantizada y que el resultado será ajustado, como una «final a penaltis». El candidato a la reelección ha insistido en la necesidad de una mayoría sólida para evitar el «bloqueo» que, según denunció, sufrió Extremadura por los «cálculos políticos» de otras fuerzas.

Moreno también ha aprovechado el acto para anunciar nuevos compromisos si revalida el gobierno:

Impuestos: Bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones para viviendas heredadas entre hermanos.

Bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones para viviendas heredadas entre hermanos. Medio Rural: Impulso de la primera Ley de Desafío Demográfico y Desarrollo Rural para igualar servicios entre territorios.

El presidente andaluz concluyó reivindicando la «vía andaluza» como un modelo de éxito que «dignifica la política» y sirve a los ciudadanos desde la cercanía.