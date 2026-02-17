Aston Martin ha reforzado su equipo de pista de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1, designando al jefe de ingenieros Chris Cronin como ingeniero de carrera sénior del coche de Fernando Alonso, un rol que supervisará directamente mientras mantiene sus funciones como jefe de ingenieros de pista.

El cambio forma parte de una reestructuración en el garaje del AMR26 para afrontar los problemas de fiabilidad que arrastra el coche con el nuevo motor Honda, y que complican las expectativas de la escudería en las primeras carreras. Cronin retomará la supervisión directa del español, replicando un modelo similar al que Red Bull aplica con Gianpiero Lambiase y Max Verstappen.

Mientras Alonso pilotará la tarde del miércoles y toda la jornada del jueves durante los test de Bahréin, Lance Stroll se encargará de la mañana del primer día y del viernes, con un esquema paralelo de ingeniería: Gary Gannon será el ingeniero de carrera sénior del canadiense y Stephen Glass su apoyo inmediato.

El objetivo de Aston Martin es fortalecer la gestión del equipo en pista y proporcionar una base sólida al AMR26, que todavía necesita corregir fallos de juventud y adaptarse a los cambios de reglamento para poder competir al máximo nivel esta temporada.