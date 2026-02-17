España se prepara para la llegada de la borrasca Pedro, la decimosexta de la temporada, que traerá entre mañana y el jueves vientos muy fuertes, temporal marítimo y nevadas en el norte del país, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Nombrada por el Servicio Meteorológico de Francia, Pedro es una borrasca de alto impacto que afectará especialmente a Francia, aunque también provocará tiempo adverso en España. La Aemet advierte de que la cota de nieve podría descender hasta los 700 metros en algunas zonas del norte el jueves.

Tras el paso de Oriana, la última borrasca de gran intensidad, España continúa atravesando un carrusel de temporales. Según la Aemet, «estamos a una del máximo histórico» de borrascas en la temporada, subrayando la intensidad de este periodo invernal.