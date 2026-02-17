España se consolida como un destino educativo de referencia a nivel internacional, según los últimos datos publicados por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI). Entre 2014 y 2024, las autorizaciones de estancia para realizar estudios en el país crecieron un 93%, pasando de 61.570 en 2014 a casi 120.000 en 2024, marcando un máximo histórico.

El informe del OPI refleja una tendencia ascendente a lo largo de la última década, con incrementos sostenidos entre 2014 y 2019 y una recuperación notable tras la caída de 2020 provocada por la pandemia. Así, en 2021 se registró un crecimiento del 30%, seguido por aumentos del 16% en 2022, del 24% en 2023 y del 6,3% en 2024.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que “el crecimiento constante de las autorizaciones de estancia para cursar estudios en nuestro país reafirma la consolidación de España como destino internacional para la formación académica. La atracción de talento extranjero contribuye a la internacionalización de nuestro sistema educativo y genera un impacto positivo en el desarrollo económico, cultural y social del país”.

Perfil de los estudiantes internacionales

El 68% de las autorizaciones se conceden para cursar estudios superiores, y más de la mitad de los estudiantes (57%) tienen entre 20 y 30 años. Las mujeres representan el 54% de los beneficiarios, con diferencias según la nacionalidad: en Estados Unidos y Brasil, aproximadamente el 60% de los estudiantes son mujeres, mientras que en Argelia e India no superan el 40%.

El grupo más numeroso de estudiantes internacionales proviene de Colombia, representando el 12% del total, seguido de Estados Unidos (9%), China (8%), Perú (8%) y Marruecos (7%). Destaca el aumento reciente de estudiantes de Ecuador y Venezuela, con subidas del 21,5% y 21,2% respectivamente, mientras que las autorizaciones a nacionales rusos disminuyeron un 41,6% en 2024.

Madrid y Barcelona, los destinos preferidos

Las ciudades más elegidas por los estudiantes internacionales fueron Madrid, con el 31% de las autorizaciones, y Barcelona, con el 22%. Valencia se consolidó como tercera opción, alcanzando el 10% del total y aumentando cuatro puntos porcentuales respecto a 2014.

Con estos datos, España refuerza su papel como un país atractivo para la educación internacional, promoviendo la diversidad cultural y el desarrollo económico mediante la llegada de talento extranjero.