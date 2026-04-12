El conjunto bilbaíno recibe a un Villarreal asentado en la tercera posición del campeonato en el duelo que cierra la jornada dominical de la trigésimo primera fecha

El Estadio de San Mamés se prepara para albergar este domingo, 12 de abril, uno de los encuentros más atractivos de la jornada 31 de LaLiga EA Sports. Athletic Club y Villarreal se ven las caras en un duelo de dinámicas muy diferenciadas, donde el equipo visitante busca consolidar su estatus de privilegio en la clasificación frente a un conjunto local que aspira a mejorar sus prestaciones en la zona media de la tabla.

El Athletic, que llega a esta cita tras haberse medido recientemente al Getafe y al Real Betis, ocupa actualmente la undécima posición con 38 puntos. El balance de los «leones» hasta el momento arroja 11 victorias, 5 empates y 14 derrotas, con un registro de 32 goles a favor y 43 en contra. A pesar de la irregularidad mostrada en el campeonato, San Mamés sigue siendo un fortín para los rojiblancos, habiendo logrado en su feudo 8 de los 11 triunfos que figuran en su casillero. Tras el choque de hoy, los bilbaínos deberán afrontar un calendario de máxima exigencia ante el Atlético de Madrid y Osasuna.

El Villarreal, firme en la zona de Liga de Campeones

Por su parte, el Villarreal atraviesa un momento dulce en la competición. Situado en la tercera posición con 58 puntos, el «Submarino Amarillo» se ha consolidado como uno de los equipos más sólidos del campeonato, con 18 victorias en su haber. Con un potencial ofensivo notable —ha anotado 54 goles—, los castellonenses llegan a Bilbao tras disputar encuentros de alto nivel contra el Girona y la Real Sociedad.

Como visitante, el equipo de La Plana mantiene un registro equilibrado de 6 victorias, 3 empates y 6 derrotas, cifras que tratará de decantar a su favor en la «Catedral» para blindar su plaza de podio ante el empuje de sus perseguidores. Una vez superado el trámite en San Mamés, el Villarreal pondrá su mirada en sus próximos compromisos frente al Celta y el Real Oviedo.

Horario y televisión: ¿Dónde ver el Athletic – Villarreal?

El partido entre el Athletic Club y el Villarreal comenzará a las 21:00 horas. El encuentro se podrá seguir en directo a través de una amplia oferta televisiva, incluyendo canales en abierto y de pago: Teledeporte, M+ LaLiga, DAZN España, LaLiga TV Bar y la plataforma digital RTVE Play.