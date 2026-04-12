Abanca Balaídos acoge un duelo de contrastes entre el conjunto vigués, que defiende su plaza europea, y un cuadro asturiano necesitado de puntos para abandonar el farolillo rojo

La jornada 31 de LaLiga EA Sports prosigue su curso este domingo, 12 de abril, con un enfrentamiento de dinámicas opuestas en el estadio Abanca Balaídos. El RC Celta y el Real Oviedo miden sus fuerzas en un partido donde la ambición por consolidarse en la zona noble de la tabla choca con la urgencia extrema por la permanencia. El conjunto gallego llega a esta cita en una meritoria sexta posición, sumando 44 puntos y manteniendo firme su aspiración de competir en Europa la próxima temporada.

El equipo vigués presenta un balance equilibrado de 11 victorias, 11 empates y 8 derrotas, con una faceta anotadora destacada de 44 goles a favor. Tras haberse enfrentado recientemente al Valencia y al Deportivo Alavés, los celestes buscan mejorar sus registros en casa, donde hasta el momento han cosechado cuatro triunfos. El calendario inmediato no dará tregua al Celta, que tras el duelo de hoy deberá prepararse para recibir a rivales de la entidad del Villarreal y el FC Barcelona.

El Real Oviedo, ante el reto de la supervivencia

En una situación diametralmente opuesta se encuentra el Real Oviedo. El conjunto ovetense ocupa la vigésima posición de la clasificación con 24 puntos, situándose como el actual colista de la categoría. Con solo cinco victorias en su haber y un balance de 48 goles encajados, la escuadra asturiana necesita reaccionar de forma inmediata para recortar distancias con la salvación. Sus números a domicilio reflejan la dificultad de la campaña, con apenas un triunfo lejos de su estadio.

El equipo azul, que viene de disputar encuentros exigentes frente al Sevilla y el Levante, encara este desplazamiento a Vigo como una final anticipada antes de recibir al Elche y al Villarreal. La solidez defensiva será clave para un Oviedo que busca dar la sorpresa en territorio gallego y alterar los pronósticos que marcan las estadísticas actuales del campeonato.

Horario y televisión: ¿Dónde ver el Celta – Real Oviedo?

El encuentro entre el Celta y el Real Oviedo comenzará a las 18:30 horas. Los aficionados podrán seguir el desarrollo del partido en directo por televisión a través de DAZN LaLiga, DAZN España y LaLiga TV Bar, canales encargados de la retransmisión oficial del evento en territorio nacional.