La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé chubascos localmente fuertes en el sureste peninsular y nevadas en cotas bajas del Pirineo y la Cordillera Cantábrica

La estabilidad atmosférica de las últimas jornadas remite este domingo, 12 de abril, ante la entrada de un frente frío que atravesará la Península de oeste a este. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), esta perturbación afectará especialmente a la mitad este peninsular y al archipiélago balear, donde se esperan cielos cubiertos y precipitaciones que podrían adquirir una intensidad notable en puntos de Andalucía oriental, Murcia, Albacete y Alicante.

El descenso térmico será la nota dominante en buena parte del país, siendo especialmente acusado en el cuadrante nordeste y Baleares. En el interior peninsular, comunidades como Castilla y León registrarán mínimas que podrían desplomarse hasta los -2°C, con heladas moderadas en zonas de montaña. Por su parte, la cota de nieve descenderá significativamente, situándose entre los 800 y 1.200 metros en los sistemas montañosos del norte.

Previsión por regiones: del norte lluvioso al sur inestable

En la Comunidad de Madrid, la jornada se presenta con cielos nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 16 grados, con lluvias débiles y bancos de niebla matinales en la Sierra. Una situación similar se vivirá en el País Vasco, Navarra y La Rioja, donde la nubosidad será persistente y no se descartan tormentas ocasionales durante la tarde en la vertiente septentrional.

El litoral mediterráneo y el valle del Ebro estarán marcados por la inestabilidad. En Cataluña, las precipitaciones serán generalizadas, remitiendo al final del día por el oeste, mientras que en Aragón se espera un descenso notable de las máximas, que no superarán los 14 grados. La Comunidad Valenciana registrará chubascos fuertes en el litoral sur de Alicante, acompañados de vientos moderados del norte.

En el sur, la mitad occidental de Andalucía disfrutará de cielos poco nubosos, en contraste con la parte oriental, donde se esperan cielos cubiertos, polvo en suspensión y máximas de 24 grados. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el ambiente estará marcado por intervalos nubosos y vientos fuertes de poniente, con temperaturas agradables que alcanzarán los 18 grados.

Estabilidad relativa en los archipiélagos

Baleares afronta un domingo de lluvias persistentes, especialmente intensas en la sierra de Tramontana, con rachas de viento de hasta 70 km/h. Por el contrario, en Canarias predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y en las islas orientales, con lluvias débiles durante la mañana y una tendencia a la apertura de claros por la tarde. Las temperaturas en el archipiélago canario se mantendrán estables, con máximas de 21 grados.