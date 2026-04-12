El Palau Blaugrana acoge el duelo correspondiente a la jornada 26 de la ACB, donde los azulgranas buscan imponerse ante el conjunto vizcaíno

El Barcelona y el Bilbao Basket se citan este domingo, 12 de abril, en un nuevo compromiso de la Liga Endesa 2025-26. El conjunto catalán recibe en su feudo a la escuadra vasca en el partido correspondiente a la vigésimo sexta jornada del campeonato doméstico, una cita clave para las aspiraciones de ambos clubes en la fase regular de la ACB.

El encuentro tendrá lugar en el Palau Blaugrana, el escenario habitual del cuadro barcelonista, donde los locales tratarán de hacer valer el factor cancha para sumar una victoria ante su afición. El duelo se presenta como una oportunidad para medir el estado de forma de ambas plantillas en el tramo decisivo de la temporada.

Horario del Barcelona – Bilbao Basket de la Liga Endesa

El inicio del partido está programado para las 17:00 horas. A esa hora, el balón comenzará a botar en la pista barcelonesa para dar comienzo a uno de los choques más interesantes de la jornada dominical en el baloncesto español.

Televisión: ¿Dónde ver en directo el Barcelona – Bilbao Basket?

Para aquellos aficionados que no puedan desplazarse al pabellón, el encuentro podrá seguirse íntegramente a través de la televisión. DAZN será la plataforma encargada de emitir el Barcelona vs Bilbao Basket en directo. La retransmisión contará con la narración y los comentarios de dos de los comunicadores habituales de la cadena, garantizando la cobertura de todo lo que suceda en el Palau a partir de las 17:00 horas.