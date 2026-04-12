Stamford Bridge acoge un clásico del fútbol inglés con el equipo de Guardiola buscando el liderato ante unos «blues» que aspiran a consolidar su plaza europea

La Premier League alcanza este domingo, 12 de abril, uno de sus puntos álgidos con el enfrentamiento entre el Chelsea y el Manchester City. En el marco de la jornada 32 del campeonato británico, el estadio de Stamford Bridge será el escenario de un duelo de titanes donde se ponen en juego aspiraciones fundamentales para el desenlace de la temporada en Inglaterra. Mientras los visitantes pelean por la hegemonía de la tabla, los locales buscan dar un golpe de autoridad que les afiance en la zona noble.

El Chelsea llega a esta importante cita en la sexta posición de la clasificación con 48 puntos. El balance de la escuadra londinense hasta la fecha es de 13 victorias, 9 empates y 9 derrotas, con un notable registro goleador de 53 tantos a favor. Tras haberse medido recientemente al Everton y al Newcastle, el equipo «blue» encara un calendario de máxima exigencia, pues tras el duelo ante los «citizens» deberá verse las caras con el Manchester United y el Brighton. En su feudo de Stamford Bridge, el Chelsea ha logrado este curso seis triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.

El Manchester City, a por el asalto al primer puesto

En frente estará el Manchester City de Pep Guardiola, que ocupa actualmente la segunda plaza de la Premier League con 61 puntos, a la caza del liderato. Los mancunianos llegan con una estadística imponente: 18 victorias en 30 partidos y una diferencia de goles envidiable, con 60 dianas anotadas y solo 28 encajadas. Tras sus últimos compromisos frente al Crystal Palace y el West Ham, el City necesita los tres puntos antes de afrontar sus próximos choques contra el Arsenal y el Burnley.

Como visitante, el conjunto de Mánchester presenta unos números sólidos, habiendo cosechado siete victorias lejos de su estadio. La capacidad táctica y el fondo de armario de ambos conjuntos auguran un partido de alta intensidad, donde la victoria podría determinar el futuro inmediato de ambos en la lucha por sus respectivos objetivos ligueros.

Horario y televisión: ¿Dónde ver el Chelsea – Manchester City?

El partido entre el Chelsea y el Manchester City comenzará a las 17:30 horas (horario peninsular español). El encuentro se podrá seguir en directo por televisión en España a través de una amplia oferta de canales: DAZN España, Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones, DAZN 1, DAZN 1 Bar y Movistar+ Vamos Bar 1.