Tras un inicio de semana con temperaturas de hasta 30°C en el sureste, la inestabilidad regresará este martes por el noroeste. Galicia y la vertiente atlántica serán las zonas más afectadas por el paso de nuevos frentes.

España se prepara para un cambio brusco en el guion meteorológico. Después de un lunes y un inicio de martes marcados por un ambiente marcadamente anticiclónico y temperaturas más propias del mes de mayo que de febrero, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado la llegada de una borrasca atlántica que pondrá fin a la tregua de sol y calor.

El martes, punto de inflexión en el noroeste

Aunque la jornada de este martes 24 de febrero ha comenzado manteniendo la dinámica de estabilidad, la situación comenzará a complicarse a últimas horas del día. La aproximación de un frente asociado a una borrasca atlántica por Galicia incrementará la nubosidad en todo el oeste peninsular.

Las primeras precipitaciones importantes se registrarán esta misma tarde-noche en las provincias de A Coruña y Pontevedra, extendiéndose de forma más débil hacia puntos de Asturias, el extremo occidental de Castilla y León y Extremadura.

Miércoles de lluvias generalizadas en la vertiente atlántica

La inestabilidad alcanzará su punto álgido este miércoles 25 de febrero. El frente avanzará de oeste a este, dejando chubascos que serán especialmente abundantes en el cuadrante noroeste. Las zonas más afectadas serán:

• Galicia y Asturias: Precipitaciones persistentes y generosas.

• Cantabria y Castilla y León: Lluvias generalizadas a lo largo de la jornada.

• Zona centro y sur: La Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y la mitad oeste de Andalucía también registrarán chubascos.

A medida que el frente se desplace hacia el Mediterráneo, la borrasca irá perdiendo fuerza. En el este peninsular y Baleares, la inestabilidad será mínima, manteniéndose el ambiente seco y los cielos con menos nubosidad.

Temperaturas: calor anómalo antes del aire frío

Pese a la llegada de las lluvias, el descenso térmico no será inmediato ni uniforme. Durante este lunes y martes, la influencia de una potente dorsal subtropical ha disparado los termómetros por encima de los 25°C en el área mediterránea y el sur. En provincias como Almería o Murcia, las máximas han rozado incluso los 30 grados, valores excepcionalmente altos para finales de febrero.

La Aemet advierte de que, aunque el frente viene acompañado de aire más frío, las temperaturas máximas seguirán situándose, en general, en valores superiores a los habituales para la época del año durante gran parte de la semana.

Previsión para marzo: continúa la inestabilidad

La tendencia lluviosa parece que tendrá continuidad. Aunque todavía existe incertidumbre, los modelos meteorológicos de la Aemet sugieren que la semana del 2 al 8 de marzo seguirá marcada por el paso sucesivo de frentes. Para este periodo, se espera que los termómetros se normalicen, situándose finalmente en valores propios de la época, acompañados de precipitaciones en buena parte de la Península.