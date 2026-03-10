El Atlético de Madrid afronta una cita clave en su camino en la Champions League este martes, 10 de marzo de 2026. El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone recibe al Tottenham en el partido de ida de los octavos de final.

Horario y Lugar

Fecha: Martes, 10 de marzo de 2026.

Martes, 10 de marzo de 2026. Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid).

Cómo ver el partido

Podrás seguir el encuentro en directo a través de las siguientes plataformas:

Televisión: Movistar Liga de Campeones 2 y 4 (Movistar Plus+, diales 61 y 180) y Orange TV (diales 117 y 119).

Contexto del encuentro

El equipo rojiblanco llega en un momento de forma excelente, tras su reciente victoria en Liga ante la Real Sociedad y la consecución del pase a la final de la Copa del Rey, un hito que no alcanzaban desde hace 13 años. Por su parte, el Tottenham, vigente campeón de la Europa League, atraviesa una situación delicada en la Premier League, encontrándose muy cerca de los puestos de descenso.

El partido estará dirigido por el colegiado holandés Serdar Gözübüyük, auxiliado en el VAR por su compatriota Pol Van Boekel. En el plano deportivo, el Atlético de Madrid afronta el duelo con la única baja confirmada de Rodrigo Mendoza, mientras que el Tottenham llega con una larga lista de ausencias, incluyendo a jugadores como Udogie, Maddison, Kulusevski y Bentancur, entre otros.