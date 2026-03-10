El Galatasaray y el Liverpool se citan este martes, 10 de marzo de 2026, en el Rams Park de Estambul para disputar el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Se trata de uno de los enfrentamientos más atractivos de esta ronda, donde el ambiente en el «infierno turco» pondrá a prueba la solidez del conjunto inglés.

Horario y Lugar

Fecha: Martes, 10 de marzo de 2026.

Martes, 10 de marzo de 2026. Hora: 18:45 horas (horario peninsular español).

18:45 horas (horario peninsular español). Estadio: Rams Park, Estambul.

Cómo ver el partido

Los aficionados que deseen seguir el encuentro en directo podrán hacerlo a través de la siguiente opción:

Televisión: M+ Liga de Campeones 2 (disponible en Movistar Plus+, dial 61, y Orange TV, dial 117).

Previa del encuentro

El Galatasaray llega a esta cita impulsado por su fortaleza como local y tras haber obtenido un resultado positivo en su último duelo doméstico contra el Besiktas, gracias a un tanto de Victor Osimhen. Por su parte, el Liverpool de Arne Slot busca trasladar sus buenas sensaciones en la competición continental al exigente terreno de juego turco, intentando superar una eliminatoria que se prevé intensa, de ritmo alto y con opciones de ver goles por parte de ambos bandos.

Será un duelo con historia reciente, ya que ambos clubes se enfrentaron esta misma temporada en la fase regular, con victoria para el equipo turco por 1-0 en el mismo escenario. El Liverpool, tras su reciente victoria 3-1 ante el Wolverhampton en la Premier League, espera cambiar la dinámica de sus visitas a Turquía, donde históricamente le ha costado imponer su superioridad.