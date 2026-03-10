La serie estrella de las tardes de Antena 3 vive una jornada decisiva este martes 10 de marzo: mientras el diagnóstico de Miguel marca un punto de inflexión, la esperada unión entre Damián y Digna acelera su curso hacia un desenlace inesperado.

La tensión dramática en Sueños de libertad alcanza su cénit en el episodio 515. Tras las sospechas que venían sobrevolando sobre la salud de Miguel, finalmente Luz le comunica el diagnóstico definitivo. Este momento, cargado de incertidumbre, se suma a los constantes conflictos que atraviesan los habitantes del universo de la perfumería, donde la salud y las emociones se entrelazan de forma indisoluble.

La boda de Damián y Digna: ¿un paso inevitable?

La trama más esperada por la audiencia, la del enlace entre Damián y Digna, parece estar destinada a resolver sus constantes obstáculos de la manera más abrupta. A pesar de que don Agustín ha mostrado su malestar por los retrasos acumulados, este martes, los protagonistas tomarán una decisión inesperada que precipitará el evento. Tras haber superado innumerables complicaciones, la pareja se enfrenta a la gran pregunta: ¿será finalmente este el día en que sellen su compromiso con un «sí, quiero» definitivo?

Conflictos laborales y nuevas dinámicas en la fábrica

Mientras los asuntos sentimentales ocupan gran parte de la atención, el entorno laboral sigue siendo un hervidero de reivindicaciones. Carmen, en su lucha por la equiparación salarial de las trabajadoras de la fábrica, recibirá un duro golpe de realidad: Marta ha decidido cortar las alas a sus pretensiones, frenando cualquier avance en este sentido.

Por otro lado, la vida en la perfumera sigue su curso con novedades:

Mabel, con la intención de echar un cable a Claudia en su relación con Salva, pondrá en marcha un plan específico que podría cambiar el rumbo de la pareja. Nuevas incorporaciones: Una figura inesperada logra hacerse con la vacante de transportista, un movimiento que promete alterar las dinámicas internas de trabajo.

Una figura inesperada logra hacerse con la vacante de transportista, un movimiento que promete alterar las dinámicas internas de trabajo. Reencuentros: Valentina, tras tender puentes con Andrés, da un paso más al llamar a su madre, lo que podría traer consecuencias inesperadas en los próximos episodios.

Con una estructura de tramas que se entrelazan de forma trepidante, el episodio de hoy de Sueños de libertad promete no dejar indiferente a nadie, manteniendo a la audiencia pendiente de la resolución del diagnóstico de Miguel y del destino final de la boda de Damián y Digna a partir de las 15:45 horas en Antena 3.