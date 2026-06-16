El concurso de Antena 3 despedirá su emblemático juego el jueves 18 de junio en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo y comenzará una nueva etapa el viernes 19.

El panorama televisivo español se prepara para un cambio histórico en una de sus ofertas más consolidadas. Atresmedia ha confirmado oficialmente la fecha en la que se hará efectiva la sentencia firme del Tribunal Supremo, publicada el pasado 21 de mayo, que condena a ‘Pasapalabra’ a cesar de forma inmediata la emisión de su prueba estrella, ‘El Rosco’. La resolución judicial determinó que la titularidad de este formato corresponde a la productora holandesa MC&F, parte demandante en el proceso, y no a ITV Studios, la factoría inglesa con la que el grupo audiovisual de Antena 3 y La Sexta mantiene actualmente el contrato de explotación.

A pesar del fallo judicial, la emisión de la prueba se ha mantenido con total normalidad durante las últimas semanas. Esto ha sido posible debido a que Antena 3 disponía de los 20 días hábiles que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil para ejecutar la sentencia de manera voluntaria. Este margen de tiempo ha otorgado a Atresmedia el espacio suficiente para diseñar y ejecutar un plan de contingencia con el objetivo de no paralizar las emisiones de ‘Pasapalabra’, minimizando así el impacto del dictamen del alto tribunal.

El plazo legal para la ejecución voluntaria vencerá el próximo jueves 18 de junio, día en el que ‘El Rosco’ se despedirá definitivamente del concurso tras haber permanecido integrado en el formato durante 26 años. Por consiguiente, a la icónica sección solo le restan cuatro emisiones en la pantalla de Antena 3. A partir del viernes 19 de junio, el programa iniciará una etapa inédita con el estreno de la nueva prueba final que sustituirá al reto circular.

La compañía audiovisual ha anunciado este movimiento mediante el lanzamiento de un spot publicitario en sus canales oficiales. En dicha promoción se mantiene bajo estricto secreto la naturaleza y la dinámica del juego que reemplazará a la prueba del abecedario, la cual suele concentrar de forma diaria el minuto de oro de las audiencias de la televisión en España. Con esta estrategia, el grupo busca generar expectación y transformar una situación adversa en un evento televisivo.

La elaboración del nuevo recambio ha estado condicionada por las directrices de la sentencia del Tribunal Supremo, la cual especificaba de manera contundente que la emisión de cualquier juego basado en ese formato, así como su reproducción, distribución o comunicación pública, constituiría una infracción de los derechos de propiedad intelectual. Por este motivo, la nueva prueba final de ‘Pasapalabra’ deberá presentar una dinámica completamente diferenciada para evitar futuros conflictos legales.

Por su parte, los derechos de ‘El Rosco’ se encuentran ya en manos de Mediaset España para su explotación en Telecinco, tras alcanzarse un acuerdo confidencial con la compañía neerlandesa MC&F. La cadena de Fuencarral ratificó oficialmente hace un par de semanas la puesta en marcha de un nuevo espacio televisivo que incorporará el mencionado juego como su elemento principal y desenlace de la estructura del programa.