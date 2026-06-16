Los combinados de Didier Deschamps y Pape Thiaw debutan en el Grupo I en un duelo directo por el liderato que se disputa en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Las selecciones de Francia y Senegal inician esta tarde su andadura en la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos combinados, encuadrados en el Grupo I junto a las escuadras de Irak y Noruega, se miden en un duelo directo entre los dos equipos llamados a liderar la clasificación de dicha zona. El encuentro se disputará en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española).

La selección francesa afronta esta cita internacional con el objetivo de alcanzar la que sería su tercera estrella, tras los títulos mundiales obtenidos en las ediciones de 1998 y 2018. El conjunto galo presenta una trayectoria reciente notable en el torneo, habiendo disputado la final de la Copa Mundial en cuatro de las últimas siete ediciones celebradas. Su última aparición en el partido decisivo tuvo lugar en 2022, año en el que el triunfo final correspondió a Argentina. En caso de acceder nuevamente al último encuentro en esta edición, Francia se convertiría en la tercera selección de la historia en encadenar tres finales consecutivas, un hito que hasta la fecha solo han logrado los combinados de Alemania y Brasil.

Por su parte, la selección de Senegal afronta la cuarta participación en un Mundial de su historia, siendo esta la tercera ocasión consecutiva en la que se clasifica para la fase final. El propósito principal del equipo africano es superar la barrera de los cuartos de final, ronda en la que cayó eliminada en la edición de 2002, considerada su mejor participación histórica en la competición hasta el momento.

Trayectorias en la fase de clasificación y partidos de preparación

Ambas escuadras acceden a la cita mundialista tras completar la fase de clasificación sin conocer la derrota. El conjunto francés obtuvo la victoria en cinco de los seis encuentros disputados en su grupo, mientras que Senegal logró el liderato de su zona por delante de la selección de la RD Congo. Sin embargo, los últimos compromisos de carácter amistoso han deparado resultados diversos para ambos contendientes.

El combinado africano ha sembrado ciertas dudas respecto a su nivel competitivo en los partidos preparatorios más recientes, tras sufrir una derrota por 3-2 ante el equipo de Estados Unidos y cosechar un empate sin goles frente a Arabia Saudí en su último test. En el plano francés, el arranque de la preparación tampoco fue positivo al ceder por 1-2 contra Costa de Marfil, si bien su último compromiso preparatorio se saldó con un triunfo ante Irlanda del Norte en el que Michael Olise anotó un hat trick.

Francia busca la tercera estrella con todas sus piezas disponibles

El seleccionador galo, Didier Deschamps, dispone de la totalidad de sus futbolistas convocados en plenas condiciones físicas para el estreno. El defensa Saliba, quien llegó con molestias a la concentración pero disfrutó de minutos ante Irlanda del Norte, se encuentra restablecido. Asimismo, el técnico contará con la presencia del delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, a pesar de la lesión que ha arrastrado a lo largo de los últimos meses. Deschamps se mostró contundente ante los interrogantes surgidos sobre la titularidad del atacante: “Siempre he pensado, y sigo pensando hoy, que la selección francesa es más fuerte con él en el equipo”.

El potencial ofensivo de Francia destaca mediante figuras como Dembelé, Michael Olise, Désiré Doué o Rayan Cherki. En la parcela defensiva, la escuadra gala cuenta con efectivos de calidad contrastada como Dayot Upamecano o el mencionado Saliba.

Sadio Mané se sitúa al frente del bloque de Senegal

El conjunto de Senegal comparece en la cita internacional motivado tras perder en los despachos la Copa de África, un torneo que ganó sobre el terreno de juego el pasado mes de enero y cuya resolución final favoreció a Marruecos. El seleccionador Pape Thiaw afronta su primera Copa del Mundo al mando de un bloque estructurado con solidez defensiva y velocidad en las transiciones de ataque.

La principal referencia de Los leones de Taranga es el delantero del Al-Nassr, Sadio Mané, formado en el Liverpool. Junto al atacante de la liga de Arabia Saudí sobresalen nombres como el defensor Kalidou Koulibaly, que también milita en la liga saudí, y Moussa Niakhaté, asentado como uno de los pilares de la zaga. La portería africana estará resguardada por el guardameta Edouard Mendy.

Horario, canales de televisión y plataformas para ver el partido en directo

El encuentro correspondiente al Grupo I entre Francia y Senegal se podrá seguir en directo esta tarde a partir de las 21:00 horas (hora peninsular) a través de La 1 de RTVE. La corporación pública ofrecerá también la retransmisión en formato streaming mediante la plataforma RTVE Play, donde existirá la opción de escuchar la narración del choque en catalán.

De igual modo, el desarrollo del partido y la información de última hora se difundirán por medio de la emisión radiofónica de RNE y el seguimiento minuto a minuto en el portal web RTVE.es. La plataforma RTVE Play emitirá de forma gratuita y en directo el mejor partido de cada jornada del campeonato, además de la totalidad de los compromisos de la selección española, en una cobertura que se extenderá hasta la gran final fijada para el próximo 19 de julio.