Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana fue lo más visto de la televisión ayer, domingo 1 de noviembre, con el 20,8 % de cuota de pantalla y 1.747.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:59.

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Los programas más vistos del prime time

Pelicula de la Semana (Arthur(2024)) (La 1): 10,7 % de cuota y 1.127.000 espectadores Supervivientes All Stars: Conexion Honduras (Telecinco): 12,2 % de cuota y 910.000 espectadores El Secreto (Antena 3): 11,1 % de cuota y 890.000 espectadores Cuarto Milenio (Cuatro): 6,5 % de cuota y 677.000 espectadores Salvados (Gloria y Olvido: »Mas Alla del Deporte») (laSexta): 5,4 % de cuota y 624.000 espectadores Fútbol: Liga Española (Ath.Bilbao-R.Sociedad) (DAZN LaLiga): 3,9 % de cuota y 443.000 espectadores Cine (Air(2023)) (La 1): 7,6 % de cuota y 434.000 espectadores D.Reg(Al Cielo con Ella) (La 2): 3,9 % de cuota y 431.000 espectadores Telenoticies Vespre (TV3): 19,7 % de cuota y 383.000 espectadores Salvados (Caballero Legionario) (laSexta): 3,5 % de cuota y 344.000 espectadores

Ranking de cadenas del domingo

Temáticas de pago fue la cadena más vista del día, con el 17,7 % de cuota de pantalla.

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Temáticas de pago: 17,7 % La 1: 10,5 % Antena 3: 10 % Autonómicas (FORTA): 8,1 % Telecinco: 8 % Cuatro: 6,6 % laSexta: 5,2 % La 2: 2,7 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

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