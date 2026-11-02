Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana fue lo más visto de la televisión ayer, domingo 1 de noviembre, con el 20,8 % de cuota de pantalla y 1.747.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:59.
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Los programas más vistos del prime time
- Pelicula de la Semana (Arthur(2024)) (La 1): 10,7 % de cuota y 1.127.000 espectadores
- Supervivientes All Stars: Conexion Honduras (Telecinco): 12,2 % de cuota y 910.000 espectadores
- El Secreto (Antena 3): 11,1 % de cuota y 890.000 espectadores
- Cuarto Milenio (Cuatro): 6,5 % de cuota y 677.000 espectadores
- Salvados (Gloria y Olvido: »Mas Alla del Deporte») (laSexta): 5,4 % de cuota y 624.000 espectadores
- Fútbol: Liga Española (Ath.Bilbao-R.Sociedad) (DAZN LaLiga): 3,9 % de cuota y 443.000 espectadores
- Cine (Air(2023)) (La 1): 7,6 % de cuota y 434.000 espectadores
- D.Reg(Al Cielo con Ella) (La 2): 3,9 % de cuota y 431.000 espectadores
- Telenoticies Vespre (TV3): 19,7 % de cuota y 383.000 espectadores
- Salvados (Caballero Legionario) (laSexta): 3,5 % de cuota y 344.000 espectadores
Ranking de cadenas del domingo
Temáticas de pago fue la cadena más vista del día, con el 17,7 % de cuota de pantalla.
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- Temáticas de pago: 17,7 %
- La 1: 10,5 %
- Antena 3: 10 %
- Autonómicas (FORTA): 8,1 %
- Telecinco: 8 %
- Cuatro: 6,6 %
- laSexta: 5,2 %
- La 2: 2,7 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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