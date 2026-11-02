Ana Obregón y Alessandro Lequio han vuelto a rendir un emotivo tributo a la memoria de su hijo Aless, fallecido en 2020 a causa de un cáncer, compartiendo profundas reflexiones a través de sus redes sociales. La actriz y presentadora ha conmovido a sus seguidores al relatar un vivaz encuentro que afirma haber mantenido con el joven durante el sueño, aprovechando el relato para trasladar una enseñanza sobre el valor de los afectos diarios y el impacto del duelo en la vida cotidiana.

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En la publicación compartida en sus perfiles digitales, la presentadora detalló la breve conversación que mantuvo con su hijo durante esa experiencia onírica, en la que le pedía un abrazo apresurado antes de que se rompiera el descanso. Junto a este testimonio tan íntimo, Obregón quiso mandar un caluroso mensaje de aliento y cercanía a todas aquellas personas que, al igual que ella, afrontan a diario la difícil carga emocional de convivir con la ausencia permanente de sus seres queridos.

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Las vivencias de Aless Lequio en su etapa universitaria

Por su parte, Alessandro Lequio también quiso recordar a su hijo rescatando una de las conversaciones más significativas que mantuvo con él durante su juventud. El excolaborador de televisión acompañó una fotografía de Aless con un mensaje centrado en la época en la que el joven cursó sus estudios superiores en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, un periodo que el propio Aless definía como el lapso más pleno y satisfactorio de su vida.

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El aristócrata italiano rememoró el orgullo que supuso acompañar a su hijo en ese proceso formativo en Estados Unidos, destacando la importancia de conservar en el recuerdo los instantes de felicidad absoluta que vivió el joven en tierras americanas frente al sufrimiento de los momentos finales de su enfermedad.

Una ola de apoyo y solidaridad en redes sociales

Las dos publicaciones no tardaron en generar miles de reacciones por parte de figuras del mundo del entretenimiento, conocidos del entorno familiar y usuarios anónimos que quisieron arropar a los padres en esta nueva muestra pública de recuerdo. La figura de Aless Lequio continúa muy presente tanto en la esfera mediática como en el compromiso continuado de su familia a través de iniciativas vinculadas a la investigación contra el cáncer.

Con estas palabras, ambos progenitores han vuelto a evidenciar la solidez del legado de su hijo, manteniendo viva su memoria mediante el relato de recuerdos compartidos y el respaldo a otras familias que atraviesan procesos de pérdida similares.