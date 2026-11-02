Aitana ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas durante su estancia en territorio mexicano tras compartir una cuidada propuesta estilística inspirada en una de las festividades más emblemáticas del país. Coincidiendo con la celebración del Día de Muertos, la artista española sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales con una sesión fotográfica que rinde tributo a las tradiciones locales mediante un look lleno de simbolismo, sofisticación y guiños a la iconografía de las clásicas catrinas.

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El eje central de esta propuesta ha sido una creación de alta costura firmada por el reputado diseñador mexicano Kris Goyri. El estilismo destacó por un vestido confeccionado en encaje blanco semitransparente con cuello alto y delicados bordados florales de corte lencero. Bajo la dirección estilística de Aine Marco, el tono impoluto de la prenda principal ofreció un vivo contraste visual con los intensos matices amarillos y anaranjados de las flores y la cálida iluminación de las velas dispuestas en la escenografía.

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Maquillaje artístico y simbología de las flores de cempasúchil

La transformación de la cantante catalana se completó con un elaborado trabajo de caracterización que reinterpreta la estética festiva tradicional desde un prisma romántico. El maquillador Pere de la Rosa diseñó una fina filigrana blanca con efecto encaje bordeando la zona de los ojos y los labios, rematando el conjunto con piezas de la firma Joyas de Oro de Monte Albán para aportar mayor luminosidad al rostro de la intérprete.

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En el apartado de peluquería, el estilista Jesús de Paula apostó por lucir la melena oscura de la artista con ondas pronunciadas manteniendo su icónico flequillo. El toque distintivo lo aportaron varias flores de cempasúchil —elemento imprescindible en los altares de muertos para guiar el camino de las almas— integradas a ambos lados de la cabeza a modo de tocado natural que enmarcaba sus facciones.

Una producción familiar durante su gira por México

La propia Aitana reveló a sus seguidores que la ambientación del reportaje fotográfico se gestó de forma totalmente improvisada gracias a la colaboración directa de su equipo de trabajo y de su propia madre, un detalle que añade un matiz íntimo y afectivo a la producción. La escenografía reprodujo los elementos clave de los altares mexicanos tradicionales, creando una atmósfera mística para inmortalizar la jornada.

Este tributo estilístico se suma a los recientes éxitos cosechados por la cantante en sus presentaciones musicales sobre los escenarios mexicanos. Con esta propuesta, la artista consolida su estrecho vínculo con el público latinoamericano, dejando una muestra de versatilidad estética que fusiona la moda internacional con el respeto a las raíces culturales del país anfitrión.