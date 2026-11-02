El santoral católico celebra hoy, 2 de noviembre, a San Victorino de Pettau, obispo y mártir. Fue obispo de Pettau, la actual Ptuj, en Eslovenia, y escribió comentarios bíblicos.

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Este lunes, la Iglesia católica dedica también la jornada a la Conmemoración de todos los fieles difuntos. El santoral recuerda además a otros santos y beatos, entre ellos mártires, obispos y religiosos.

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San Victorino de Pettau

San Victorino fue obispo de Pettau, ciudad conocida hoy como Ptuj, en Eslovenia. Su figura reúne dos aspectos de la historia de las primeras comunidades cristianas: el servicio episcopal y el estudio de los textos bíblicos.

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Como autor, escribió comentarios bíblicos. Esta labor lo vincula a la tradición de explicación de las Escrituras dentro de la Iglesia.

Victorino murió mártir durante las persecuciones contra los cristianos. Su memoria recuerda tanto su actividad como obispo y escritor como su muerte en aquel contexto de persecución.

Otros santos que se celebran el 2 de noviembre

San Justo de Trieste : mártir venerado en Trieste, donde la tradición sitúa su muerte durante las persecuciones de comienzos del siglo IV.

: mártir venerado en Trieste, donde la tradición sitúa su muerte durante las persecuciones de comienzos del siglo IV. Santos Carterio, Estiriaco, Tobías, Eudoxio, Agapio y compañeros de Sebaste : cristianos martirizados en Sebaste de Armenia durante las persecuciones contra la Iglesia.

: cristianos martirizados en Sebaste de Armenia durante las persecuciones contra la Iglesia. Santos Acindino, Pegasio, Aftonio, Epidíforo, Anempodisto y compañeros de Persia : mártires de la persecución del rey Sapor II en el siglo IV.

: mártires de la persecución del rey Sapor II en el siglo IV. San Marciano de Calcedonia : eremita que llevó una vida de oración y austeridad cerca de Calcedonia, en Asia Menor.

: eremita que llevó una vida de oración y austeridad cerca de Calcedonia, en Asia Menor. San Ambrosio de Agauno : abad del monasterio de Agauno, actual Saint-Maurice, en Suiza.

: abad del monasterio de Agauno, actual Saint-Maurice, en Suiza. Santa Winefrida de Holywell : virgen galesa venerada especialmente en Holywell, junto al santuario que lleva su nombre.

: virgen galesa venerada especialmente en Holywell, junto al santuario que lleva su nombre. San Jorge de Viennes : obispo de Vienne, en la actual Francia, recordado entre los antiguos pastores de aquella Iglesia.

: obispo de Vienne, en la actual Francia, recordado entre los antiguos pastores de aquella Iglesia. San Malaquías de Armagh : obispo irlandés que impulsó la reforma de la Iglesia en su país y mantuvo una estrecha relación con san Bernardo de Claraval.

: obispo irlandés que impulsó la reforma de la Iglesia en su país y mantuvo una estrecha relación con san Bernardo de Claraval. Beata Margarita de Lorena : duquesa de Alençon que, tras enviudar, se dedicó a la caridad y abrazó la vida religiosa entre las clarisas.

: duquesa de Alençon que, tras enviudar, se dedicó a la caridad y abrazó la vida religiosa entre las clarisas. Beato Juan Bodey : laico inglés ejecutado durante el reinado de Isabel I por permanecer fiel a la Iglesia católica.

: laico inglés ejecutado durante el reinado de Isabel I por permanecer fiel a la Iglesia católica. Beato Pío de San Luis: religioso pasionista italiano recordado por su oración y austeridad, que murió joven.

La Conmemoración de todos los fieles difuntos

El 2 de noviembre, la Iglesia católica celebra la Conmemoración de todos los fieles difuntos, una jornada dedicada a la oración por quienes han fallecido. Esta fecha sigue a la solemnidad de Todos los Santos, celebrada el 1 de noviembre.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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