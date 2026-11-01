El avance de Sueños de Libertad para el lunes 2 de noviembre sitúa a Julia ante una decisión sobre su futuro en la serie de Antena 3. La joven escucha una conversación entre Digna y Damián sobre la amenaza de Gabriel.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el lunes 2 de noviembre

Digna hace ver a Damián que, si Gabriel cumple su amenaza de demandarles, pueden perder a Julia para siempre y él no dejará que vuelvan a verla. Damián espera que Gabriel acepte su trato, sin saber que Julia ha escuchado la conversación.

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Tomás promete a Salva que dejará el alcohol. El cantinero le propone acudir a un retiro con monjes para solucionar sus problemas con la bebida o quedarse con él en la colonia para que pueda ayudarle y controlarle.

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Eduardo y Manuela aclaran sus malentendidos. Además, don Agustín da una buena noticia al chófer: ha conseguido una remesa de medicinas para enviar a Guatemala.

Claudia revela a Marta que ha decidido no despedir a Paula tras hablar con Carmen. Por su parte, Marta y Andrés piden a Tasio que termine su relación con Paula, pero él se planta y les dice que no son quiénes para darle lecciones de moralidad. Les recuerda que Andrés se acostó con la mujer de su hermano y que Marta hizo lo que quiso mientras estaba casada con Pelayo.

Bianca se disculpa con Fina por haber criticado a Claudia y reconoce que se equivocó al pedirle que se fuera con ella a Argentina. Aunque deja la decisión en sus manos, después pide a Claudia que intente convencer a su amiga de que vuelva a Argentina y sea feliz. Claudia le responde que debe ser Fina quien decida.

Luis aconseja paciencia a Tasio y le revela que él también tuvo un desliz en su matrimonio y que, con el tiempo, pudo reconducir su relación. Luis no consigue replicar el proceso para obtener el almizcle sintético y se despide de su madre y su familia para volver a Barcelona. Antes, Damián le propone que siga trabajando para conseguirlo.

Tras descubrir la oferta de Damián, Beatriz intenta convencer a Gabriel de que acepte y se quede con las acciones de Digna para tener más poder en la fábrica. Julia, que ha escuchado a sus abuelos hablar del chantaje del abogado, decide sacrificarse y volver a casa con Gabriel para que su familia no tenga problemas.

La decisión de Julia llega mientras Damián espera la respuesta de Gabriel a su trato.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 680 de Sueños de Libertad se emite el lunes 2 de noviembre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance semanal publicado por El Televisero. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del lunes 2 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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