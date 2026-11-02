Con la coronación de Kimi Antonelli como nuevo campeón mundial de Fórmula 1 tras la disputa del Gran Premio de México 2026, el certamen ha resuelto de forma anticipada la batalla por el título de pilotos a falta de varias citas en el calendario. Con el campeonato decidido en su cúspide, el foco de la categoría reina se desplaza inevitablemente hacia los retos y la preparación del próximo curso, donde la afición española mantiene la mirada fija en las posibilidades de recuperación de Fernando Alonso y Carlos Sainz tras una campaña aciaga para ambos contendientes.

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En el caso del piloto asturiano, la temporada ha estado marcada por las severas limitaciones de un monoplaza que no ha logrado responder a las expectativas de la escudería esmeralda. Pese a contar con la dirección técnica de Adrian Newey y el objetivo de reeditar la competitividad mostrada en 2023, las deficiencias registradas en la unidad de potencia Honda han relegado al equipo lejos de la lucha por las posiciones de puntos, recordando el complejo inicio del proyecto que unió a ambas partes en la pasada década.

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Las previsiones de Honda para el motor de Aston Martin

Desde la cúpula técnica del suministrador japonés se asume la necesidad de recortar plazos para volver a los puestos de cabeza, aunque se pide cautela respecto a las primeras carreras del próximo campeonato. El ingeniero jefe de la firma nipona, Shintaro Orihara, ha reconocido públicamente que la marca requiere dar varios pasos adelante para alcanzar a sus competidores directos, advirtiendo de que, a pesar de las evoluciones previstas para el inicio del calendario, el propulsor no estará de entrada en disposición de pelear con los equipos dominadores.

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El plan de trabajo establecido por la fábrica de Sakura contempla la introducción de una actualización integral en la unidad de potencia en torno al octavo Gran Premio de la temporada. Con este importante paquete de mejoras, los responsables del desarrollo del motor confían en equilibrar el rendimiento general del monoplaza y permitir que Fernando Alonso disponga de un paquete técnico capaz de competir en igualdad de condiciones en la segunda mitad del año.

Williams acelera la reestructuración interna de la mano de Carlos Sainz

La situación de Carlos Sainz presenta asimismo un escenario de transición, aunque los condicionantes principales residen en el rendimiento del chasis del equipo Williams más que en su propulsor Mercedes. A pesar de los progresos exhibidos por el modelo FW48 durante el presente ejercicio, las prestaciones del coche continúan alejadas de las metas fijadas por la estructura británica, que ha optado por convertir el tramo final del campeonato en un banco de pruebas de cara a la siguiente campaña.

El propio piloto madrileño ha detallado que la escudería está acometiendo profundas transformaciones internas en plena competición por indicación de la alta dirección. Sainz ha destacado la determinación del equipo para modificar procesos y elementos estructurales sin esperar al parón invernal, asumiendo los riesgos del proceso con el propósito de cimentar un salto cualitativo real para el próximo curso.