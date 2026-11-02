Actualización 12:00: cambios en la programación de esta noche. Cuatro: se añade «En el punto de mira» a las 00:45.
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Programación TV hoy, lunes 2 de noviembre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.
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La 1
- 20:25 Aquí la Tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:50 Teledeporte 2
- 21:55 El perro andaluz by Manu Sánchez
- 23:15 MasterChef Celebrity
La 2
- 20:35 Trivial Pursuit
- 21:20 Cifras y letras
- 21:55 Cifras y letras
- 22:30 El sueño eterno
- 00:35 Versión española
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El hormiguero
- 23:00 En tierra lejana
- 00:05 En tierra lejana
- 01:10 En tierra lejana
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:40 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 En el punto de mira
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First dates
- 23:00 La isla de las tentaciones
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta deportes
- 21:30 El intermedio
- 23:00 Mechanic: Resurrection
- 01:05 Constantine
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.
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