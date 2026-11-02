La primera semana del mes de noviembre desembarca en el panorama del entretenimiento digital con una renovada cartelera para las principales plataformas de streaming. Los catálogos de Netflix, Movistar Plus+, HBO Max, Prime Video y Filmin se actualizan entre el 2 y el 8 de noviembre con una variada selección de novedades que abarca desde cine de autor y dramas de profundo impacto social hasta producciones provocadoras y la incorporación de grandes clásicos de la cinematografía internacional.

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Entre las novedades destacadas del inicio de semana figura el lanzamiento en Netflix del largometraje Sorda, dirigido por Eva Libertad y liderado en el reparto por Miriam Garlo junto a Álvaro Cervantes. La cinta explora con sensibilidad las complejidades emocionales y las barreras de comunicación a las que se enfrentan una mujer sorda y su pareja oyente tras el nacimiento de su primera hija. En esa misma jornada del 4 de noviembre, la plataforma roja suma la cinta navideña La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta, mientras que Prime Video incorpora el thriller La mangosta y Movistar Plus+ estrena la película Flush.

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El lanzamiento de la transgresora versión de Cumbres borrascosas

El plato fuerte de la semana en el terreno del cine de estreno llega el 6 de noviembre a través de Movistar Plus+ con el desembarco de Cumbres borrascosas. Esta nueva reinterpretación del clásico literario de Emily Brontë está dirigida por Emerald Fennell y cuenta con las actuaciones estelares de Margot Robbie y Jacob Elordi. La producción se aleja de la adaptación académica tradicional para ofrecer una propuesta marcadamente estética, provocadora y con un enfoque narrativo ligado a los códigos contemporáneos del romance oscuro.

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Esa misma jornada del viernes concentrará un volumen importante de novedades en el mercado digital. Netflix añadirá a su catálogo el drama intimista Un amor posible y la producción de no ficción Desprotexida: El crimen de Pazos, mientras Prime Video estrenará Terrell & TO.. Por su parte, la plataforma Filmin renovará su oferta de cine independiente y de autor con la llegada de los títulos Eleonora Duse, la divina, el drama Broken English y la cinta Barrio triste.

Renovación de catálogo y clásicos de culto en HBO Max y Movistar Plus+

El tramo central de la semana estará marcado por la llegada de un nutrido bloque de títulos a HBO Max a partir del 5 de noviembre. La plataforma añadirá producciones aclamadas por la crítica como el drama La ballena, la sátira histórica Jojo Rabbit de Taika Waititi y el célebre drama psicológico Cisne negro dirigido por Darren Aronofsky. Asimismo, el servicio recuperará títulos icónicos del cine estadounidense como el clásico de Martin Scorsese El color del dinero, la cinta de fantasía urbana Constantine y la popular producción de los ochenta Cocktail.

De forma paralela, la jornada del 5 de noviembre sumará en Netflix los títulos Un poco de compañía antes de morir y el documental Alta gama: El caso relojes, al tiempo que Movistar Plus+ incorporará a su oferta el largometraje español Día de caza. Con esta batería de lanzamientos, las plataformas de vídeo bajo demanda configuran una agenda de estrenos orientada a captar la atención de todo tipo de espectadores durante los primeros días del mes.

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