Un día como hoy, el Congreso de los Diputados aprobó en Madrid la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía en 2006 y la admisión a trámite del nuevo Estatuto de Cataluña en 2005.

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La fecha también recuerda la reaparición del semanario Triunfo y decisiones judiciales relacionadas con el Gobierno de Cataluña. En la música, The Beatles lanzaron su último sencillo como banda.

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Política y justicia

2017: prisión para el Gobierno de Cataluña

La Audiencia Nacional española mandó a prisión al Gobierno de Cataluña y emitió una orden de búsqueda y captura para el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y los miembros del Gobierno huidos a Bruselas.

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2006: el Congreso aprueba la reforma del Estatuto de Andalucía

El Congreso de los Diputados aprobó en Madrid la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. La votación terminó sin votos en contra y con dos abstenciones.

Fue la primera y única reforma estatutaria en España que consiguió ese consenso.

2005: admisión a trámite del Estatuto de Cataluña

Un año antes, el Congreso de los Diputados aprobó en Madrid la admisión a trámite del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.

La iniciativa contó con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, que ese mismo día presentó un recurso de inconstitucionalidad.

Prensa, música y deporte

1971: reaparece el semanario Triunfo

El semanario Triunfo reapareció en España después de cuatro meses de suspensión. La medida había sido decretada por el Gobierno franquista.

2023: The Beatles lanzan Now and Then

La banda británica The Beatles lanzó Now and Then, su último sencillo grabado como banda. La canción había sido escrita por John Lennon en 1979.

El lanzamiento llegó 27 años después de la publicación de Real Love.

2016: los Chicago Cubs ganan la Serie Mundial

Los Chicago Cubs se proclamaron campeones de la Serie Mundial de Béisbol y consiguieron su tercer título tras 108 años sin ganarlo.

Las reformas estatutarias, la reaparición de Triunfo y los acontecimientos musicales y deportivos forman parte de los hechos que se recuerdan en esta fecha.

Fuente: Wikipedia, efemérides del 2 de noviembre.

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