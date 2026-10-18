Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana fue lo más visto de la televisión ayer, sábado 17 de octubre, con el 22,1 % de cuota de pantalla y 1.953.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:59.
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Los programas más vistos del prime time
- La Ruleta de la Suerte Noche (Antena 3): 10,1 % de cuota y 987.000 espectadores
- Informe Semanal (La 1): 8,7 % de cuota y 904.000 espectadores
- El Blockbuster (La Protegida(2021)) (Cuatro): 8,5 % de cuota y 793.000 espectadores
- First Dates (Telecinco): 7,3 % de cuota y 755.000 espectadores
- Malas Lenguas Noche (La 1): 9,3 % de cuota y 631.000 espectadores
- La Ruleta de la Suerte Noche (Antena 3): 9,3 % de cuota y 554.000 espectadores
- Malas Lenguas Noche: la Previa (La 2): 5 % de cuota y 517.000 espectadores
- First Dates (Telecinco): 6,3 % de cuota y 494.000 espectadores
- laSexta _Xplica/. (laSexta): 6,3 % de cuota y 451.000 espectadores
- Telenoticies Vespre (TV3): 24,6 % de cuota y 431.000 espectadores
Ranking de cadenas del sábado
Temáticas de pago fue la cadena más vista del día, con el 16,8 % de cuota de pantalla.
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- Temáticas de pago: 16,8 %
- Antena 3: 11,5 %
- La 1: 10,6 %
- Autonómicas (FORTA): 8,7 %
- Cuatro: 6,5 %
- Telecinco: 6,3 %
- laSexta: 5,2 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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