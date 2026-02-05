El palacio se viste de gala para la fiesta de don Pedro de Artiaga, un evento que marcará un antes y un después para Manuel y dejará a Martina desolada.

La expectación es máxima en ‘La Promesa’. En el episodio que se emite este jueves 5 de febrero a las 18:35 horas en La 1, los jóvenes de la familia Luján abandonan la rutina de la zona de servicio y los salones palaciegos para asistir a la gran fiesta de don Pedro de Artiaga. Una noche de lujo y sofisticación que, sin embargo, esconderá tensiones sentimentales y encuentros inesperados que cambiarán el rumbo de las tramas principales.

La gran decisión de Curro y el dolor de Martina

El momento más impactante de la noche llegará de la mano de Curro. Tras semanas de dudas y presiones familiares, el joven ha tomado una decisión firme que comunica a Martina: sus verdaderas intenciones en la fiesta no son otras que pedir matrimonio a Ángela.

Esta revelación caerá como un jarro de agua fría sobre Martina, quien será la única del grupo con deseos de abandonar la celebración antes de tiempo. Ver al hombre que ama comprometerse con otra será una prueba de fuego que pondrá al límite su resistencia emocional.

Manuel y la misteriosa desconocida

Por su parte, Manuel acude a la cita de su amigo Pedro de Artiaga casi por compromiso y con el ánimo por los suelos. Sin embargo, el destino le tiene preparada una sorpresa: durante la velada conoce a una enigmática mujer que se niega a revelar su identidad. Este encuentro fortuito promete despertar el interés del heredero de los Luján y abrir una nueva e intrigante trama en su vida.

Secretos revelados y conspiraciones en el servicio

Mientras los señores disfrutan de la fiesta, en la zona de servicio la tensión no disminuye:

• La verdad sobre Lope: Cristóbal logra convencer finalmente a Teresa para que sea honesta con Vera y le cuente, de una vez por todas, qué fue lo que ocurrió realmente con Lope.

• Samuel contra las cuerdas: El cura se percata de que la inusual alianza entre Pía y Petra tiene un objetivo claro: mantenerlo lo más lejos posible de María Fernández.

• Acercamiento real: Ajenos a las conspiraciones, Carlo y María deciden sincerarse y compartir detalles íntimos de sus vidas en un intento por recuperar la chispa que los unió.

El chantaje de Margarita

En el palacio, la atmósfera sigue turbia. La presión que Margarita ejerce sobre Lorenzo empieza a dar sus frutos. El capitán parece estar cediendo ante el chantaje de la madre de Martina, aunque nadie en La Promesa descarta que Lorenzo guarde un as bajo la manga para evitar la cancelación de la boda o salvar su propio pellejo.