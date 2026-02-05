La culpa consume al joven ante la presión de Braulio, mientras el misterio de las cartas de Dámaso pone en jaque la estabilidad de la Casa Grande.

La tensión alcanza su punto álgido en ‘Valle Salvaje’. En la entrega que se emite este jueves 5 de febrero, la serie de época de La 1 —nominada a un Emmy Internacional— presenta un giro dramático que cambiará el destino de uno de sus protagonistas. Con la boda entre Adriana y Rafael como telón de fondo, los secretos enterrados comienzan a salir a la luz, amenazando con destruir el honor de la familia.

La gran revelación de Alejo

El personaje de Alejo no puede más. La llegada de Braulio, quien busca incansablemente respuestas sobre la muerte de su padre, Domingo, ha terminado por quebrar la resistencia del joven.

• Atormentado por la culpa: La presión psicológica y el remordimiento llevan a Alejo a dar un paso irreversible.

• La confesión: Alejo revela finalmente que él es el asesino de Domingo. Sin embargo, no lo hace ante la justicia, sino ante una persona de su total confianza. ¿Servirá este secreto para aliviar su carga o se convertirá en una nueva herramienta de chantaje en el palacio?

El misterio de las cartas y las sospechas de Atanasio

La trama de las cartas de Dámaso a Gaspar continúa generando alianzas peligrosas y recelos entre las paredes de la Casa Grande:

• Sinceridad entre mujeres: Alarmada por lo que sabe, Matilde se confiesa con Mercedes sobre el hallazgo de la correspondencia.

• La sombra de Atanasio: El comportamiento errático y sospechoso de la duquesa Mercedes no pasa desapercibido para Atanasio, quien empieza a atar cabos sobre los verdaderos intereses que se esconden tras las misivas.

Lo que sucedió en el episodio anterior

Para entender el clima de hostilidad de hoy, conviene recordar los puntos clave del capítulo 347:

• El ultimátum de Adriana: La novia ha dejado claro que la presencia de Luisa en su boda es innegociable: si ella no va, no habrá enlace.

• Movimientos de Victoria: La matriarca realizó una visita inesperada a Luisa, cuyos motivos reales aún están por verse.

• Guerra de cartas: Matilde exigió a Mercedes la entrega de las cartas de Dámaso, recibiendo a cambio una noticia que la dejó descolocada.