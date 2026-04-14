El capítulo 813, que se emite este martes 14 de abril, marca un punto de inflexión con la ruptura de los prometidos y el aislamiento de Martina tras perder el favor de Alonso

La trama de «La Promesa» alcanza una de sus cotas más tensas en el episodio que se emitirá este martes, 14 de abril, a las 18:35 horas en La 1. El palacio de los Luján será testigo de decisiones irreversibles y enfrentamientos que cambiarán el tablero de poder y afecto entre sus habitantes. Tras el escándalo provocado por el engaño de Ciro, los protagonistas se enfrentan a las consecuencias de la desconfianza y la presión social, dejando a varios personajes en una situación de vulnerabilidad extrema.

Ruptura definitiva entre Curro y Ángela

Uno de los pilares de este capítulo será el desenlace de la crisis entre Curro y Ángela. Lo que comenzó como una brecha insalvable termina de estallar en una discusión de extrema dureza. En el transcurso del enfrentamiento, Curro lanza un comentario especialmente hiriente que precipita el final: el compromiso se rompe de manera definitiva.

Esta separación es celebrada por Leocadia, quien no oculta su satisfacción ante la distancia entre los jóvenes y presiona a Cristóbal para que no medie en el conflicto. Lorenzo, por su parte, también aprovecha la coyuntura para asegurar que la brecha entre ambos sea definitiva.

El aislamiento de Martina y la renuncia de María Fernández

La situación de Martina se agrava tras la publicación de un nuevo y demoledor artículo periodístico que daña gravemente su reputación. La reacción en palacio no se hace esperar; Alonso, priorizando el prestigio del apellido Luján, decide retirarle su apoyo. Ante este vacío, Jacobo sugiere a Martina el despido de Petra como estrategia para limpiar su imagen, una propuesta que la joven rechaza de forma tajante.

En el área del servicio, la sorpresa llega de la mano de María Fernández. La doncella confirma a Teresa y Cristóbal su decisión de dimitir. En un gesto de determinación, María pide que se mantenga el secreto ante Manuel, con la firme intención de abandonar La Promesa sin ofrecer más explicaciones sobre su futuro.

Movimientos estratégicos de Manuel y Julieta

En el hangar, el clima parece cambiar ligeramente para el heredero. Julieta se disculpa con Manuel por sus dudas iniciales, un gesto que propicia un acercamiento evidente entre ambos. Mientras tanto, Manuel centra sus esfuerzos en revertir los daños causados por Ciro, exigiendo al duque la anulación del contrato firmado por este.

Por último, la tensión se traslada a la visita del duque al palacio. Teresa, en un intento por proteger a Vera, finge que esta se encuentra enferma para evitar un encuentro fortuito con su padre que podría desencadenar un nuevo conflicto en la planta noble.