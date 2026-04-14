La capital hispalense se prepara para el encendido del «Alumbrao» el próximo lunes, dando inicio a una edición que recupera el esplendor de sus casetas y el paseo de caballos

Sevilla ultima los preparativos para su semana grande. La Feria de Abril de 2026 se presenta como el epicentro de la tradición andaluza, transformando el recinto de Los Remedios en una ciudad efímera de lonas, volantes y albero. Con el calendario ya marcado, la ciudad espera el inicio oficial de las celebraciones el próximo martes, 21 de abril, aunque la actividad en el Real comenzará a latir desde la víspera con los rituales más arraigados para los sevillanos.

El calendario de la fiesta: del «Pescaíto» a los fuegos artificiales

El arranque sentimental de la Feria tendrá lugar la noche del lunes, 20 de abril, con la celebración del «Pescaíto», la tradicional cena de los socios en las casetas. Este evento precede al momento cumbre del «Alumbrao»: a las 00:00 horas del ya martes 21, miles de bombillas iluminarán simultáneamente la portada y las calles del Real, dando por inaugurada la fiesta de manera oficial.

La alegría se prolongará de forma ininterrumpida hasta la medianoche del domingo 26 de abril, cuando el cielo sevillano se ilumine con el espectáculo de fuegos artificiales que pondrá el broche final a una semana de baile y convivencia.

La vida en el Real: casetas, caballos y la Calle del Infierno

El recinto ferial se convierte en el pulmón social de la ciudad, con casetas que mantienen su actividad desde el mediodía hasta pasadas las tres de la madrugada. Si bien la mayoría de estos espacios son de carácter privado, el Real cuenta también con casetas de libre acceso para todos los visitantes.

Durante el día, el paseo de caballos y enganches protagoniza la estampa más clásica de la Feria, recorriendo las calles del recinto. Para el público infantil, la Calle del Infierno ofrecerá su habitual despliegue de atracciones.

El ciclo taurino en la Real Maestranza

De forma paralela, la Real Maestranza de Sevilla acoge su tradicional y prestigioso ciclo de corridas de toros, con festejos que darán comienzo cada tarde a las 18:30 horas. Entre las citas más destacadas del programa se encuentran:

• Martes 14: Novillos de Talavante para Emiliano Osornio, Julio Norte y Tomás Bastos.

• Viernes 17: Toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado.

• Sábado 18: Mano a mano con toros de Victorino Martín para Manuel Escribano y Borja Jiménez.

• Domingo 26: Cierre de feria con los toros de Miura para Pepe Moral, Manuel Escribano y Román.

Este despliegue de figuras y ganaderías de renombre, desde Núñez del Cuvillo hasta Victoriano del Río, garantiza que la tauromaquia siga siendo uno de los pilares fundamentales de la primavera sevillana.