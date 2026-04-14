Emiliano Osornio, Tomás Bastos y Julio Norte protagonizan la cuarta cita del abono con novillos de Talavante en el coso del Baratillo

La plaza de toros de la Maestranza de Sevilla se viste de luces este martes, 14 de abril de 2026, para acoger una de las citas más esperadas por los aficionados al escalafón menor: la novillada con picadores que inaugura el ciclo continuado de festejos del abono sevillano. En esta ocasión, tres nombres destacados de la nueva hornada de toreros se medirán ante un encierro de la ganadería de Talavante, en una tarde que se antoja fundamental para el devenir de sus carreras en una plaza de máxima exigencia.

Un cartel de jóvenes promesas

El festejo de hoy reúne a tres novilleros que han despertado grandes expectativas tras sus actuaciones en la temporada anterior. Abrirá la tarde el mexicano Emiliano Osornio, actualmente bajo el apoderamiento de Curro Vázquez. Osornio llega a Sevilla precedido por su éxito en Las Ventas, donde caló hondo con un concepto del toreo artista y de corte «pinturero».

En segundo lugar, hará el paseíllo el portugués Tomás Bastos, apoderado por Cristina Sánchez. El luso, formado en la Escuela de Badajoz, es reconocido por su oficio y firmeza, cualidades que ha demostrado desde sus inicios como becerrista. Cerrará la terna el salmantino Julio Norte, que pisa el albero hispalense tras su reciente triunfo en el Circuito de Novilladas de Andalucía, consolidándose como uno de los nombres punteros del momento.

Horario y retransmisión televisiva

El festejo dará comienzo puntualmente a las 18:30 horas. Para aquellos aficionados que no se desplacen hasta la plaza del Baratillo, la novillada podrá seguirse en directo de forma exclusiva a través de OneToro TV. La plataforma ofrecerá una cobertura detallada que arrancará a las 18:00 horas con un programa previo.

La narración estará liderada por David Casas, acompañado en los comentarios por Álvaro Acevedo, Domingo Delgado de la Cámara y el maestro Eduardo Dávila Miura. A pie de callejón, David Soria recogerá las impresiones de los protagonistas. Cabe recordar que la señal de OneToro TV también se encuentra disponible para los abonados de Vodafone que deseen seguir el ciclo sevillano.