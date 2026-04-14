El capítulo 539, que se emite este martes 14 de abril, pone contra las cuerdas a la impostora tras descubrirse que ha ocultado su nombre real mientras espía las debilidades de Begoña y Gabriel

La trama de «Sueños de libertad» da un vuelco inesperado en el episodio que Antena 3 ofrece este martes, 14 de abril, a las 15:45 horas. Tras varios días de sibilina observación en el seno del hogar de Begoña y Gabriel, la posición de ventaja de Beatriz está a punto de desmoronarse. La que hasta ahora parecía una silenciosa observadora de las grietas matrimoniales ajenas pasará a ocupar el centro de todas las sospechas tras un hallazgo definitivo por parte de Pelayo.

El descubrimiento de las mentiras de Beatriz

Beatriz ha aprovechado su estancia en la casa para escudriñar la relación de los protagonistas, llegando a detectar detalles tan íntimos como el hecho de que duermen en habitaciones separadas. Sin embargo, su seguridad se verá truncada cuando Pelayo, el antiguo gobernador, descubra el engaño en el que se basa toda su presencia: Beatriz ha mentido sobre su nombre real.

Este descubrimiento sitúa a la niñera de Juanito en una situación de extrema vulnerabilidad. Mientras ella centraba sus esfuerzos en analizar el malestar entre Begoña y Gabriel, ha descuidado su propia fachada, permitiendo que Pelayo desenrede la madeja de falsedades que la rodea.

Confesiones y tensiones sentimentales

El capítulo 539 también profundizará en los conflictos que asolan al resto de habitantes. Miguel mantiene su firme determinación de abandonar la casa, mientras que el terreno sentimental se vuelve más complejo para otros personajes. Salva intentará declararse a Mabel, al tiempo que la ayudante de la taberna confiesa a Valentina lo que siente por el camarero, lidiando con el dilema moral de no perjudicar a Claudia.

Por otro lado, la sinceridad marcará el encuentro entre Andrés y Begoña, donde él le hablará con franqueza sobre su relación con Valentina. En paralelo, Manuela ejercerá de mediadora por Damián, y Digna hará lo propio ante Julia.

El recuerdo de Marta y Fina

La carga emocional de la jornada se completará con una conversación entre Digna y Pelayo. En ella, Digna explicará al antiguo gobernador el profundo bache emocional que atravesó Marta tras la marcha de Fina, aportando luz sobre el estado de ánimo de uno de los personajes más queridos por la audiencia. Con todos estos frentes abiertos, la revelación de la verdadera identidad de Beatriz amenaza con dinamitar la aparente calma de la estancia.